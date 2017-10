Október 23. - Szili Katalin Kanadában

2017. október 23. 09:48

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a kanadai Edmonton és Vancouver magyar közösségeinek meghívására az észak-amerikai országban ünnepelte október 23-át.

A határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott vasárnap Vancouverben Ábrahám Tibor, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács nyugat-kanadai elnöke társaságában a Forest Hill temetőben a magyar közösség által állított emlékművet koszorúzta meg, majd a vancouveri Magyar Házban köszöntötte az ünneplő magyarokat.



Beszédében hangsúlyozta: az 1956-os forradalom és szabadságharc a história fősodrába emelte Magyarországot, hiszen "a szabadságért és a függetlenségért folytatott küzdelmünkkel kizökkentve az időt, sem Európa, sem a világ már nem lehetett ugyanaz mint előtte volt". Leszögezte: Magyarország bebizonyította, hogy a mozdíthatatlannak látszó világ megmozdítható. "Az 56-os forradalommal és szabadságharccal a magyarok éles kontúrokkal rajzolták a nemzetet Európa és a világ erkölcsi térképére, s a hazafiak küzdelmének értelme ott van a közösen megvalósított II. magyar köztársaságban" - emelte ki.



Szili Katalin köszönetet mondott Kanadának, hogy otthont adott a szülőhazájukból menekülni kényszerülőknek, akik - mint fogalmazott - helytállásukkal gyarapítói lettek országuknak, de magyarságuk megtartásával egyben az egyetemes magyarságnak is. "Egy lelki hazához tartozva viselünk felelősséget egymásért" - emelte ki.



A miniszterelnöki megbízott egy nappal előtte, szombaton az edmontoni magyarsággal ünnepelt. Edmontonban, amely Alberta tartomány fővárosa, mintegy 45 ezer lelket számlál a magyar közösség, és kulturális egyesülettel, néptánckörrel, cserkészegylettel, hétvégi iskolával büszkélkedhet. A Magyar Házban, ahol az október 23-ra emlékező ünnepi műsort tartották, Szili Katalin átadta Pungor József református lelkésznek az életműve elismeréseként Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, majd megnyitotta a Szent László Emlékév keretében megrendezett, a magyar lovagkirály életét bemutató kiállítást.



Az albertai nagyvárosban - Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul és Szenthe Anna, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács társelnöke társaságában - szintén magyar szabadságharcos emlékművet koszorúzott, a római katolikus plébánia kertjében.



Az MTI-nek telefonon nyilatkozva Szili Katalin elmondta: különös örömmel tölti el, hogy a diaszpórában az egész kárpát-medencei magyarságot is üdvözölheti, hiszen "itt együtt küzd a közösségért a Felvidékről, a Vajdaságból, a Székelyfölről, a Kárpátaljáról, és az anyaországból elszármazott magyarság". A politikus hozzátette: különleges élményt jelentett számára, hogy alkalma volt azokkal az egykori soproni diákokkal is találkozni, akik '56 dicsőséges 12 napja után, 1956. november 4-én hagyták el az országot.

MTI