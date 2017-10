Lázár: "nem tetszettünk forradalmat csinálni"

2017. október 23. 09:51

Több mint egy emberöltőnyi fejlődést és szabadságot vettek el az országtól 1956 árulói - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a forradalom évfordulója alkalmából a makóiaknak küldött üzenetében.

A makohirado.hu portálon hétfőn megjelent levélben a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő fideszes politikus azt írta, a tettesek nem ismeretlenek, Kádár János és bűntársai, a pártállami elit.



Antall József gondolatát idézve kifejtette, a rendszerváltás eredendő bűne az volt, hogy "nem tetszettünk forradalmat csinálni". A bűnösök, 1956 árulói, nem egyszerűen szabadlábon maradhattak, de még hatalomban is - fogalmazott. Hozzátette: ez pedig nem csupán az ország igazságérzetét sértette, hanem a fejlődését is visszavetette.



A vértelen forradalomra, 1989-re ugyanis újabb árulás következett: a nemzeti érdek elleni politizálás, a szüntelen törekvés arra, hogy az országot "a multinacionális nagytőke legvidámabb barakkjává" tegyék - vélte a miniszter.



A 20. és a kora 21. században a forradalmat ellenforradalom, az előrelépést mindig visszalépés követte, így topogott az ország egy helyben negyven és aztán "nyolc éven" át. Ebből 2010-ben lett végképp elege a magyaroknak. Akkor a polgári erők történelmi felhatalmazást kaptak arra, hogy az elszabotált, elsikkasztott és félbehagyott rendszerváltást végre befejezzék - írta Lázár János. A magyar politikát a nemzeti érdek képviseletének és érvényesítésének rendeljék alá - fűzte hozzá.



A miniszter leszögezte, nyolc év alatt nem lehet több mint negyven év hibáit és bűneit orvosolni.



A megtorpanások és irányváltások okozta károkat csak akkor lehet kijavítani, Magyarország csak akkor tud visszatérni arra a pályára, amire '56 hősei októberben visszakormányozták, és amelyről a szovjet tankok a magyar kollaboránsaikkal együtt novemberben letérítették, ha "felhatalmazást kapunk a folytatásra". Ha a "Márciusban újrakezdjük!" jelszavát jövőre úgy aktualizálhatjuk, hogy "Májusban tovább visszük!", "Jövő tavasszal folytatjuk!" - írta a miniszter.

MTI