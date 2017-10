Kritikusak a szlovén lapok az alacsony részvétel miatt

2017. október 23. 10:56

A szlovén elnökválasztáson a részvételi arány olyan alacsony volt, hogy az már megkérdőjelezi a majdani elnök legitimitását - írta a Delo című szlovén napilap hétfőn.

A vasárnapi szavazáson 1,7 millió szlovén állampolgár adhatta le voksát, a teljes részvétel alig volt magasabb 43 százaléknál, ami a legalacsonyabb Szlovénia függetlenné válása óta.



A legolvasottabb újság, a Delo szerint a részvételi arány elérte az a pontot, amikor már felvetődik a kérdés, hogy mi lesz, ha ez tendencia folytatódik, mert megkérdőjelezhetővé válik az elnök legitimitása. Az alacsony részvételi arány az oka annak is, hogy Borut Pahor hivatalban lévő államfő nem tudott győzni már az első fordulóban. Pahor az eredmények szerint "nincs bajban", mert kétszer annyi szavazatot kapott, mint ellenfele, Marjan Sarec, Kamnik város polgármestere. A lap mindazonáltal hozzáteszi, hogy egy kisvárosi polgármester számára ez több mint jó eredmény.



A választást megelőző közvélemény-kutatások és az urnazáráskor közzétett felmérések is azt valószínűsítették, hogy Pahor már az első körben megszerzi a voksok több mint 50 százalékát, és így nem kell második fordulót tartani. A szlovén választási bizottság által közzétett adatok szerint azonban Borut Pahor a szavazatok 47,09 százalékát, legfőbb riválisa, a szintén függetlenként induló baloldali Marjan Sarec a voksok 24,95 százalékát kapta meg 99 százalékos feldolgozottság mellett. Ők mérkőznek meg az elnökválasztás második fordulójában, amelyet november 12-én tartanak.



A Vecer című szlovén hetilap azt írta: Pahor lesz a favorit a második fordulóban, de nem lehetetlenek a meglepetések a politikában. A lap úgy értékelte: Sarec "újoncként" örülhet az elért eredménynek, de pillanatnyilag nincs esélye arra, hogy legyőzze Pahort. A Vecer kiemelte még a Miro Cerar miniszterelnök vezette Modern Közép Párt (SMC) jelöltjének, Maja Makovec Brencic oktatási miniszternek a "fiaskóját", aki a voksok mindössze 1,3 százalékát kapta, és így a "kinnrekedtek mezőnyében végzett". A hetilap is azon a véleményen van, hogy az alacsony részvétel miatt helytállóak a politikai legitimitást firtató aggályok.



Politikai szakértők szerint Pahor biztos befutó a második fordulóban, és számíthat Romana Tomc, a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) jelöltjének szavazataira, aki az első körben a voksok 13,67 százalékát szerezte meg. Úgy vélték, Pahor közelebb áll az SDS szavazóihoz, mint bármelyik másik jelölt. Hozzátették ugyanakkor, hogy megtépázza Pahor tekintélyét az, ha nem sikerül fölényes győzelmet aratnia Sarec felett.

MTI