Salgótarján - 56 a szabadságharcok kiemelkedő fejezete

2017. október 23. 13:01

A magyar nép számos fejezettel járult hozzá a szabadságért folytatott harcok történetéhez, de közülük talán az egyik legkiemelkedőbb 1956 volt - mondta Salgótarján szocialista polgármestere hétfőn az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján tartott városi ünnepségen.

Fekete Zsolt kifejtette: Magyarország 61 évvel ezelőtti bátor cselekedetével visszakövetelte saját történelmét, a szabadságharcosok hősiessége, méltósága és elkötelezettsége hitet adott minden korban a szabad emberi lélek parancsuralmi rendszerek feletti győzelmében.



Salgótarján polgármestere arról is beszélt, hogy a szabadságot nem könnyű jóra használni, "meg kell tölteni igazsággal és igazságossággal, nemzeti érdekkel és a közjóval; ezt nem lehet soha elfelejtenünk".



Az október 23-i ünnepségeken többnyire a neves mártírokra emlékezünk, akik életüket áldozták egy nemes eszméért - mondta Fekete Zsolt, aki fejet hajtott a forradalom hétköznapi emberei előtt, és azok előtt is, akik a forradalom leverése után itthon maradtak, vállalva az előre ki nem számítható, embert próbáló nehézségeket.



A megemlékezésen Sárfalvi Péter, a nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte: sportvezetőként külön hálás azért, hogy Salgótarjánban futással is emlékeznek 1956 hőseire, és külön köszöntötte Schirilla György sportolót, hosszútávfutót, aki immár 17. éve vesz részt az eseményen.



Schirilla György az idén Budapestről érkezett a nógrádi megyeszékhelyre az '56-os emlékhelyek érintésével, a futást október 16-án kezdte.



Skuczi Nándor (Fidesz-KDNP), a Nógrád megyei önkormányzat elnöke arról szólt az ünnepségen, milyen sokáig nem lehetett arról beszélni, hogy Salgótarján és 1956 összetartozik. Forradalmunk és szabadságharcunk vérbefojtása után maga a bolsevik hatalom próbálta meg elhallgatni, letagadni Salgótarján igaz történelmét - mondta, hozzátéve: az agyonhallgatás és a történelemhamisítás évtizedei után akadt egy ember, aki a forradalom dicső történetét próbálta meg összekötni a sporttal, a teljesítménnyel, és ilyen formában vitte közelebb a fiatalokhoz.



A megyeházán elhelyezett, az 1956-os forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen Nógrád megyei mártírjai emlékére állított emléktáblánál tartott megemlékezés koszorúzással fejeződött be Salgótarjánban. A rendezvény ideje alatt, a szakadó esőben, sok száz óvodás, iskolás és felnőtt érkezett a December 8. tértől induló emlékfutásra.

MTI