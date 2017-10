Karácsony: '56 rendkívül sokszínű volt

2017. október 23. 13:07

1956 rendkívül sokszínű volt, egyik legfontosabb üzenete, hogy nem egy ideológia, hanem egy nemzet közös ügye volt - hangoztatta Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfő délelőtt a párt központi, október 23-ai megemlékezésén Budapesten.

Az ellenzéki politikus kifejtette: 1956-nak nincs egy vezéralakja, de nagyon sok hőse volt, köztük például a forradalmár pesti fiatalok, valamint a reformkommunisták, akik felismerték, a "rossz oldalon állnak", s azok a polgári demokraták, akik megpróbálták Magyarországot egy sokszínű demokrácia felé vinni.



A társelnök szerint 1956 megmutatta, hogy "bármilyen erősnek hiszi magát egy hatalom", nincs annál nagyobb erő, mint ha a sokszínű polgárok képesek összefogni. Ez pedig, úgy vélte, napjaink ellenzéki politikusai számára is fontos tanulság. Most, amikor "meg kell újítani a magyar politikát, kormányváltásra van szükség", fontos, hogy az ellenzék képes legyen összefogni, kibontakoztatni sokszínűségét - fogalmazott a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.



Karácsony Gergely kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedekben - az 1989-es rendszerváltás óta is - kiderült, önmagában a szabadság és a demokrácia nem teremt igazságosabb társadalmat. Márpedig 1956 éppen arról szólt, hogy a három fontos értéket, a nemzeti önrendelkezést, a demokráciát és a társadalmi igazságosságot egyszerre kell tudni képviselni - tette hozzá.



A Párbeszéd és az Együtt azt a politikát képviselik, hogy az ellenzék a két rossz út közül a "helyes utat, a középutat" válassza - emelte ki Karácsony Gergely.



Kifejtette: az egyik rossz irány, hogy képtelenek együttműködni, és ezzel hatalmon tartják azokat, akik nem méltók a hatalomra. A másik rossz irány, hogy megpróbálják az ellenzéket a maga sokszínűségében tönkretenni, és megpróbálják a nagyon különböző politikai világnézeteket valamilyen egységes alakzatba összesöpörni, ezáltal kioltva azt az erőt, ami épp a sokszínűségében van - magyarázta.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, a párt miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a Párbeszéd ünnepi megemlékezésen az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulóján a budapesti Kossuth Lajos téren található Szamos Caféban 2017. október 23-án. MTI Fotó: Illyés Tibor



Szigetvári Viktor, az Együtt Országos Politikai Tanácsának elnöke azt hangsúlyozta: az Együtt abban hisz, hogy 2018 tavaszán "okos együttműködéssel meg lehet roppantani az Orbán-rezsimet, meg lehet akadályozni, hogy újabb Orbán-kormány alakuljon", s minden pillanatban - a Párbeszéddel közös szövetségben - tisztességgel tekintenek az '56-os sokszínűségre.



Szigetvári Viktor kifejtette: olyan politikai közösséget szeretnének teremteni, amelyben a magyar nemzet semelyik politikai pártját - még radikális alternatívával - sem tagadják ki, egészen addig, amíg az a másik szabadságát nem számolja fel.



Egy olyan Magyarországot szeretnének, amelyben a demokrata ellenzéken belül elfogadják a liberális demokráciáért küzdő versenytársakat, a maguk hitelességével, támogatóival, az általuk elfogadott értékek alapján jobb- vagy baloldali, zöld vagy radikálisabb csoportokat, mozgalmakat és pártokat. Szigetvári Viktor szerint nagyon fontos, hogy úgy politizáljanak az ellenzéki oldalon, úgy keressenek szövetségeseket, hogy nem tagadják ki a másikat a hitelesek, tisztességesek, létezni jogosultak köréből, mert aki a másikat ki akarja zárni, az nem alkalmas arra, hogy negyedik köztársaságot teremtsen - szögezte le.



Szigetvári Viktor a beszédében megdöbbentőnek nevezte, hogy van olyan demokrata politikus, aki az ellenforradalmi propagandák kliséivel próbált készülni az ünnepre. Az Együtt politikusa megjegyezte, minden forradalomban vannak hibák, de elfogadhatatlannak nevezte, hogy "leegyszerűsítően, hergelő módon a valóság sokszínűségét tagadó módon" emlékezzen valaki a nemzeti ünnepen.



A Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje is szólt arról, hogy az egykori állampárt jogutódjának politikusai még mindig nem tudták felfogni azt, hogy '56 "közös nemzeti emlékezetünk része". Karácsony Gergely kiemelte: eltelt több mint 60 év a forradalom óta, de úgy tűnik, még sok időnek el kell telnie, hogy 1956 a közös nemzeti emlékezet részévé váljon.



A Párbeszéd eredetileg, hagyományosan, a Bibó-szobornál tartotta volna koszorúzással egybekötött megemlékezését, a szakadó eső miatt azonban rendezvényét áthelyezték egy, a Parlamenthez közeli kávézóba.



MTI