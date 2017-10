Az ukránok kétharmada nem bízik Porosenko elnökben

2017. október 23. 20:53

Az ukránok 68,2 százaléka nem bízik Petro Porosenko elnökben, a parlament iránti bizalmatlanság viszont ennél is magasabb, 80,7 százalékos - derült ki abból a felmérésből, amelyet a neves ukrán szociológiai kutatóintézet, a Razumkov központ hétfőn hozott nyilvánosságra.

A felmérés résztvevői közül mindössze 24,8 százalék mondta azt, hogy bízik az államfőben. Porosenko lépéseit teljes mértékben mindössze a megkérdezettek 6,7 százaléka támogatja, egyes intézkedéseivel 35,2 százalék értett egyet, míg 50,4 százalék válaszolta azt, hogy egyáltalán nem feleltek meg neki az államfő döntései.



A megkérdezettek 73,1 százaléka fejezte ki bizalmatlanságát a kormánnyal szemben, az ukrán jegybankkal szemben pedig a lakosság 75,2 százaléka bizalmatlan.



A szociológusok kiemelték, hogy az állami hivatalnokokkal szemben is nagyfokú a bizalmatlanság a társadalomban, a felmérésben részt vevők 80,7 százalékának rossz a véleménye munkájukról.



A felmérést a Razumkov központ munkatársai október 6-11. között végezték, több mint kétezer nagykorú állampolgárt kérdeztek meg az ország különböző régióban, az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím és a Donyec-medence szakadár ellenőrzésű részeinek kivételével.



Porosenko 2014. május 25-én már az első fordulóban megnyerte az elnökválasztást, megszerezve a szavaztok több mint 50 százalékát. Néhány hónappal hivatalba lépése után - 2014 októberében - közzétett felmérés alapján akkor még a megkérdezettek 48 százaléka elégedett volt Porosenko tevékenységével.



A 26 éve független Ukrajnában a politikai elit iránti bizalom mindig is alacsony volt, valamennyi államfő elnöksége első évében már jelentősen vesztett népszerűségéből. Porosenko elődei - Leonyid Kucsma, Viktor Juscsenko és Viktor Janukovics - bizalmi indexe is hivatali idejük alatt általában a felmérések alapján húsz százalék körüli vagy az alatti volt. Az ukrán társadalomban hagyományosan a legnagyobb bizalom az egyházak iránt van.

MTI