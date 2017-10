Potápi: az 56-os hősök által lerakott alapra kell építkezni

2017. október 23. 21:49

Az 56-os forradalom megnevezett hősei és névtelen társaik által lerakott alapokra kell építkeznünk - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján tartott bonyhádi megemlékezésen hétfőn.

Potápi Árpád János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban rendezett ünnepségen hozzátette: a forradalom hőseinek köszönhetően ma szabad országban élhetünk; felelősséggel tartozunk hagyatékukért, nekünk kell bevégezni, amit ők elkezdtek.



Az államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt hét évben megvalósult a nemzet közjogi egyesítése, szebbé, jobbá, "egy kicsit gazdagabbá tettük Magyarországot". "Ne hagyjuk, hogy eredményeink elvesszenek, rajtunk áll, hogy tovább folytatjuk-e a közös munkát a hazáért" - jelentette ki.



Hangsúlyozta: a magyarság mindig különleges kapcsolatban állt a szabadság fogalmával, történelmünk évszázadai alatt a nemzeti függetlenségünkért folytattuk legádázabb küzdelmeinket.



Megjegyezte, hogy október 23. nemcsak 1956 piros betűs ünnepe, hanem e napon emlékezünk Kapisztrán Szent Jánosra és a nándorfehérvári győzőkre, akik 1456 nyarán megsemmisítő csapást mértek a török seregre. Az 1956-os októberi forradalom éppen Kapisztrán halálának 500. évfordulójára esett.



Az államtitkár, aki egyben Bonyhád országgyűlési képviselője, szólt arról, hogy 61 évvel ezelőtt Tolna megyében Bonyhádon voltak a legnagyobb munkástüntetések, és a forradalom leverése után a legkeményebb megtorló perek is a völgységi városhoz köthetőek. 1957-ben nyolc perben 24 embert vezettek bíróság elé - mondta.



Megemlékezett a forradalom két bonyhádi áldozatáról is: a 16 éves Szakács Jenőről és a 19 éves Domokos Piuszról. A vájártanuló Szakács Jenőt akkor érte halálos lövés, amikor társaival a pécsi forradalmárok segítségére utazott. Domokos Piuszt Budapesten ölték meg, amikor az utcai harcokban megsérültek segítségére sietett. "Személyes példaképeink ők, ma is arra emlékeztetnek bennünket, hogy felelősséggel tartozunk egymásért" - mondta Potápi Árpád János.

MTI