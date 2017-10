Pásztor István: a nemzeteket nem lehet átnevelni

2017. október 23. 21:52

A 21. század Európájának kihívásaira adott magyar válaszok józan, egyszerű és a dolgokat a nevükön nevező feleletek, és a nemzeti válaszokat sehol nem lehet figyelmen kívül hagyni, a nemzeteket nem lehet átnevelni - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke hétfőn Szabadkán az 1956-os forradalom emlékére rendezett központi vajdasági ünnepségen.

A politikus kiemelte: a legutóbbi németországi, ausztriai és csehországi választások eredményei a jelenlegi magyar politika kitartásában is gyökereznek. A VMSZ elnöke ezzel a magyar kormány migránspolitikájára is utalt, amelynek elemeivel egyre több ország ért egyet.



A magyar válaszok az 1956-ban megszerzett szabadság válaszai - húzta alá Pásztor István. 1956-ot a legjobban úgy érthetjük meg a VMSZ elnöke szerint, ha "megértjük azt, hogy értékrendbeli, ideológiai meggyőződéstől függetlenül vannak kérdések, amelyekben csakis egymásra számíthatunk", és ezek közé tartozik a szélsőséges politikai nézeteket valló politikusok és pártok elutasítása, és a magyarok elsöprő többsége így is gondolkodik.



Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is a migránsválságról beszélt, amikor azt mondta, "Európa olyan kihívással néz most farkasszemet, amely mindannyiunk életét megváltoztathatja". Hozzáfűzte, a veszély óriási, de legyőzhető, ehhez viszont a magyarság összefogására van szükség. "Szabad és büszke nemzetünk történelmi tanulsága, hogy magunkon kívül senkire sem számíthatunk, de ha mi össze tudunk kapaszkodni, akkor Európa keresztény kontinens marad, és benne nemzeteink virágozni fognak" - hangsúlyozta.



A közösség megőrzése és a magyarság átadása korról korra más helytállást kíván a nemzettől - magyarázta az államtitkár. A határon túl élő magyarok akkor lehetnek igazán sikeresek, ha megértik, a többségi nemzetből kikkel lehet egy bizonyos cél irányába haladni, ez a cél pedig most nem más, mint ismét Európa őrzőivé válni - szögezte le Csepreghy Nándor.



A parlamenti államtitkár szerint Európa válaszút elé érkezett: nemzetek vagy hivatalok, és Budapest válasza egyértelmű. "Ahogy 1956-ban, úgy most is megvannak annak a jelei, hogy mások akarnak a fejünk felett dönteni arról, hogyan éljünk. Elég csak a bevándorlásra gondolni. 61 éve is hittünk az igazunkban és a magyarságban, és megküzdöttünk érte, most is hiszünk az igazunkban és a magyarságban, és megküzdünk érte. Ahogy akkor, most is szabadságunk és hazánk a tét" - magyarázta Csepreghy Nándor, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyaroknak vállalniuk kell a vezető szerepet Európa formálásában, most íródik ugyanis a 21. század történelme.

MTI