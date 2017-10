A politikai apátia ellen szólít fel a Momentum

2017. október 23. 22:08

A korrupció, a politikai elnyomás és a politikai apátia elleni fellépésre szólították fel a választókat a Momentum Mozgalom szónokai a szervezet hétfői, a budapesti Szabadság téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján megtartott rendezvényen.

Fekete-Győr András, a mozgalom elnöke azt hangsúlyozta, hogy miközben 1956-ban tankok ellen kellett harcolni, most sokkal egyszerűbb változást elérni, hiszen elegendő hozzá "egy papíron behúzott iksz".



Mint mondta, ahhoz hasonlóan, ahogy '56-ban politikai öntudatra ébredt egy teljes generáció, a mai ifjúság sem állhat meg addig, amíg be nem fejezi a rendszerváltást. Ugyanis azok, akik a rendszerváltókra szavaztak, nem arra számítottak, hogy mára a politika szóról "legtöbbünknek a korrupció, a lopás és a hazugság jut az eszébe".



Hangsúlyozta: nem fogják hagyni, hogy akár Orbán Viktor, akár más elvegye a szabadságot vagy szétlopja az országot. Nem adhatjuk fel, hisszük, hogy a cselekvés ereje meg fogja hozni a változást Magyarországon - fogalmazott.



Azt is közölte: a magyar választók felrázása érdekében, pártsemleges, a szavazás fontosságára felhívó kampányt indítanak, mert nincsenek bal-, vagy jobboldali problémák, "liberális parlagfű vagy konzervatív lerohadt játszótér".



A Momentum - folytatta - Magyarország beindítására törekszik, miközben a többi ellenzéki párt, amikor összefogásról beszél, minden energiáját szétforgácsolja a képviselői helyek megszerzése érdekében.



Soproni Tamás, a párt alelnöke arra emlékeztetett, hogy 1956-ban "Dávid legyőzte Góliátot". Egyben azt ígérte, hogy a tavaszi országgyűlési választásokon a Momentum lesz Dávid. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupció jelenleg mindenhol jelen van: a közvilágításban, a közlekedésben és az egészségügy állapotában egyaránt.



Szerinte egy, a Momentum vezette ország azért nem lenne soha korrupt, mert politikai szocializációjuk során, éppen a "lopással szemben határozták meg önmagukat". Végül azt ígérte, hogy visszamenőlegesen kivizsgálják az elmúlt évek közbeszerzéseit és visszaszerzik "az ellopott milliárdokat". Megszüntetik "az állami propagandát", létrehozzák a nemzeti csalás elleni hivatalt és csatlakoznak az európai ügyészséghez - mondta Soproni Tamás.



Orosz Anna, a szervezet elnökségi tagja úgy vélekedett: ugyan nincs diktatúra, a demokrácia köntösébe bújtatott "rejtőzködő elnyomás" működik. Szerinte az elnyomás, a többi között akkor jelenik meg, amikor ömlik a rádióból a propaganda, amikor egy tanár nem meri felemelni a szavát, mert félti az állását, vagy amikor egy vállalkozó már bele sem fog új ötletének megvalósításába, mert tudja, hogy a piac "le van osztva a haverok között".



A megemlékezésen részt vevő több száz ember szórványosan megtöltötte a térnek a szovjet hősi emlékmű előtti területét. Sokan nemzeti színű és uniós zászlókat lobogtattak.



