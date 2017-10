Az államelnök puccsal vádolta meg az izraeli kormányt

2017. október 24. 09:00

Reuven Rivlin államelnök a jogrendszer és a média védelmére kelt, és az izraeli demokrácia alappillérei elleni puccsal vádolta meg Benjámin Netanjahu kormányát a kneszet téli ülésszakának ünnepélyes megnyitóján elmondott szenvedélyes beszédében.

Rivlin az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság gyöngítésére és lejáratására tett lépéseket úgy minősítette mint az izraeli demokrácia gyöngítésének folyamatos kísérletét, és elítélte a fékek és ellensúlyok rendszerének leépítését.



"Ezúttal a többség uralma az egyedüli uralkodó. Az egész ország és intézményei átpolitizáltak" - mondta az elnök. "Egy új valóságot alkottak, amelyben minden politikai - a média, a demokratikus intézmények, egészen a számvevőszékig - politikai. A legfelsőbb bíróság - politikai. A biztonsági erők - politikaiak" - tette hozzá az államfő a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerint.



Szavaival Rivlin Benjámin Netanjahunak a médiát, a jogrendszert és legutóbb a rendőrséget célba vevő támadásaira felelt, ugyanis a miniszterelnök ezeket vádolta meg az ellene folytatott korrupciós vizsgálatok nyomozati anyagainak közlésével és kiszivárogtatásával.



A főként reprezentatív szerepet játszó államelnök általában csak formális, üdvözlő beszédet mond a kneszet ülésszakának ünnepélyes megnyitásakor, ezért igen szokatlan volt a mellesleg egész életében a jobboldali Likud pártban politizáló Rivlin elnök szenvedélyes beszéde.



Rivlin valószínűleg azért kelt a demokratikus jogrend védelmére, mert David Bitan, a kormánykoalíció elnöke felkarolta David Amsalem egyéni képviselői indítványát, amely megtiltaná a rendőrségnek a hivatalban lévő miniszterelnök elleni nyomozást.



Bitán emellett már a jövő héten át szeretne vinni a törvényhozáson egy másik törvényt is, amely megakadályozná a rendőrséget abban, hogy vádirati javaslattal adja át a nyomozati anyagot az ügyészségnek. A törvényjavaslatok célja a helyi média szerint az, hogy ezzel lefékezzék, illetve leállítsák a Benjámin Netanjahu elleni korrupciós ügyeket.



Aviháj Mandelblit államügyész hétfőn egyenesen abszurdnak nevezte az indítványokat, ami várhatóan azt jelenti, hogy ha el is fogadná őket a kneszet, ha beadványt nyújtanak be ellenük a legfőbb bíróságon, akkor az államügyész nem védené meg azokat.



"A törvény előtti egyenlőséggel szemben problematikus, és mi nem akarunk afféle ország lenni"- mondta Mandelblit. "Bizonyos vagyok benne, hogy leveszik a napirendről. Nem helyes, nem alkalmazható egy olyan országra, mint a miénk"- tette hozzá.



A tízes tévécsatorna esti híradójában David Bitán ugyanakkor azzal fenyegette meg a Likud koalíciós partnereit, hogy "elmennek a végsőkig", vagyis akár a koalíció feloszlatásáig is a Netanjahu mentességét biztosító javaslat érdekében.



Bitan azért volt kénytelen ezzel a fenyegetéssel élni, mert hétfő délután a koalícióban lévő centrista Kulánu (Mindannyian) párt vezetője, Mose Kahlon pénzügyminiszter bejelentette, hogy a Kulánu képviselőit ebben a kérdésben nem kötelezi a pártfegyelem, vagyis szabadon szavazhatnak ellene, lelkiismeretük szerint.



A Háárec című újság honlapján hétfő este megjelent kommentár úgy véli, hogy Netanjahu a kneszet mostani ülésszakán el akarja érni saját kormányának a feloszlatását és új választások kiírását, mert azt reméli, hogy ezzel javíthat helyzetén a korrupciós ügyek útvesztőiben. Az írás szerint azonban egyelőre nincs hatalma, vagy megfelelő eszköze szándéka keresztülvitelére. Izraelben legutóbb 2015 tavaszán rendeztek parlamenti választásokat, és elvileg csak két év múlva, 2019-ben lenne esedékes a következő.

MTI