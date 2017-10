Két nemzetközi kitüntetést is kapott Bogyay Katalin

2017. október 24. 09:05

Két nemzetközi kitüntetéssel is elismerték Bogyay Katalin magyar nagykövet tevékenységét az ENSZ-ben a világszervezet megalapításának évfordulója alkalmából.

Bogyay Katalin diplomáciai munkásságának elismeréseként kapta meg az ENSZ-hez akkreditált civil szervezetektől az ENSZ Szellemisége díjat, valamint az Értékteljes Világért Békedíjat. Mindkét kitüntetést az ENSZ Napjának ünnepén adták, illetve adják át a magyar diplomatának. Az ENSZ Napját a világszervezetet alapító okmány 1945-ös ünnepélyes ratifikálásának évfordulóján, október 24-én ünneplik.



Az ENSZ Szellemisége (Spirit of the UN) kitüntetést Bogyay Katalin az ünnep előestéjén, október 23-án, az ENSZ Egyházi Központjában megrendezett ceremónián vette át. A díjjal az ENSZ-hez kapcsolódó és vallásközi párbeszéddel foglalkozó civil szervezeteket összefogó bizottság a nagykövetnek azt a komoly és értékes munkáját ismerte el, amelyet a vallás- és kultúraközi párbeszéd előmozdításáért végzett több évtizeden keresztül.



A díj átadásakor a bangladesi Anvarul Karim Csoudhuri, korábbi ENSZ-főtitkárhelyettes kiemelte: Bogyay Katalin személyét és munkásságát az ENSZ-ben ismerik és nagyra becsülik. "Mind a művészetek, mind a kultúra, mind a média területén kiemelkedő szerepet vállalt, továbbá hazájának hiteles képviselete mellett mindig szem előtt tartotta azt is, hogy jobbá tegye a világot és megsegítse az emberiséget" - jelentette ki a bangladesi diplomata.



A másik díjat Magyarország állandó ENSZ-képviseletének vezetője október 26-án, csütörtökön veszi át a világszervezet New York-i székházában. Az Értékteljes Világért Békedíjat egy humanitárius szervezet ítélte oda neki a kulturális diplomáciában elért eredményeiért. Az indoklásban hangsúlyozzák: a nagykövet mindig kiemelten támogatta a békeépítés, a közvetítés és a művészetek szerepét a diplomáciában, kitüntetett figyelmet szentelt az oktatásnak és a kultúrának, valamint következetesen kiállt a női egyenjogúság és a nemek közötti egyenlőség mellett.



A díjat átadó nemzetközi humanitárius szervezet elsősorban a traumát átélők - például a fegyveres konfliktusok, természeti katasztrófák áldozatainak - lelki felépülését, megbékélését igyekszik elősegíteni. Bogyay Katalin a szervezet számos kezdeményezésében vett részt, a többi között az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) közgyűlési elnökeként aktív szerepet vállalt "a béke kultúrájának" meghonosításában.

MTI