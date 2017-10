Európa-szerte erősödnek az elitellenes politikai formációk

2017. október 24. 09:20

Elitellenes hangulat uralkodik Csehországban, amit az újhullámos politikai erők sikeresen tudtak meglovagolni; a jelenség Európa-szerte megfigyelhető - értékelte a Nézőpont Intézet vezető elemzője a hétvégi csehországi képviselőházi választások eredményét kedden az M1 aktuális csatornának.

Fodor Csaba felidézte: az Andrej Babis által vezetett jobbközép ANO mozgalom már az előző választásokon is elitellenes retorikájával jutott be a parlamentbe.



Emlékeztetett: egy cseh kutatócég felmérése szerint a csehek túlnyomó többsége veszélyként tekint a migrációra. A Nézőpont Intézet is végzett felmérést a visegrádi négyek országaiban, ez azt az eredményt mutatta, hogy tízből nyolcan elutasítják az eurót Csehországban.



Azzal összefüggésben, hogy a szociáldemokraták gyengébb eredményt értek el, azt mondta: velük azonosították a választópolgárok az elmúlt két évtizedet, őket tekintették az elitnek.



Rámutatott: az idei választások - így az év eleji holland, majd a francia, a német és az osztrák voksolás - azt mutatták, hogy az alternatív politikai erők, az elitellenes formációk megerősödtek.

MTI - M1