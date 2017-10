Megérkezett az influenza elleni oltás a háziorvosokhoz

2017. október 24. 10:04

Megérkezett az influenza elleni ingyenes védőoltás a háziorvosokhoz, összesen 1,3 millió adag érhető el térítésmentesen - mondta az egészségügyért felelős államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján, egy VIII. kerületi háziorvosi rendelőnél.

Ónodi-Szűcs Zoltán felidézte, minden évben január körül éri el Magyarországot az influenza. Hozzátette: a védettség kialakulásához körülbelül két hétre van szükség, ezért október végén kezdődik a kampányszerű oltás.



Elmondta azt is, térítésmentes védőoltásra jogosultak a 60 évesnél idősebbek, továbbá többek között az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők. Az idén is jár azoknak is a vakcina, akik a munkájuk során vagy szervezett segítségnyújtás keretein belül migránsokkal kerülnek kapcsolatba. Emellett ingyenes oltásra jogosultak a munkájukból fakadó magasabb kockázat miatt például az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók.



Arra a felvetésre, hogy tavaly az ingyenesen rendelkezésre álló oltóanyagnak mindössze a fele fogyott el, azt államtitkár azt mondta, szeretné, ha ebben a szezonban az összes oltóanyagot felhasználnák, ezért fontos, hogy időben felhívják a figyelmet az ingyenes oltás lehetőségére.



Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta azt is, az oltóanyag tartalmát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján állítják össze a szezon kezdetéig.



Az államtitkár azok számára is javasolja az influenza elleni védőoltás beadatását, akik erre nem jogosultak térítésmentesen. Számukra gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre érhető el az oltóanyag, körülbelül kétezer forintért.



Az influenzafigyelő szolgálat október első hetében kezdte meg működését. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának akkori tájékoztatása szerint a 2017/2018-as influenzaszezonban 1351 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján figyelik az influenzaszerű megbetegedések előfordulását területenként és korcsoportonként.



A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok rendszeresen küldenek légúti mintát virológiai vizsgálatra az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől, így a beérkezett minták eredménye alapján hétről hétre nyomon követhető az influenzavírusok megjelenése és terjedése.

MTI