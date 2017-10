Provence magyar közösségei is 1956-ra emlékeztek

2017. október 24. 11:27

Franciaország magyar szervezetei több helyszínen is megemlékeztek az 1956-os forradalomról: az évforduló apropóján idén először jutott el Chochol Károly 56-os fotókiállítása a helyi magyar közösségekhez.

„A forradalom hősiességet és önfeláldozást követelt nemzetünk fiaitól, és ők, ha kellett, gondolkodás nélkül életüket áldozták az ország szabadságáért, ez pedig kötelezettséget ró ránk is: 1956 hősei joggal várhatják el tőlünk, hogy hűek legyünk elveikhez és az általuk képviselt értékekhez” – mondta Lengyel Zita párizsi konzul a Cote d’Azur-i Francia–Magyar Egyesület megemlékezésén.

Az eseményen, amelyre a nizzai konzuli napok zárásaként került sor, kiemelte: az ünnep lehetőséget ad arra is, hogy azon népek polgáraira emlékezzünk, akik lélekben osztozva a magyarság sorsában befogadták a menekülőket. Franciaország tízezer magyarnak adott új otthont, hogy jó francia állampolgárként állják meg helyüket, nem felejtve a hazát és a magyar nyelvet.

Havasi János, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója a forradalom kitörésének előzményeit taglaló előadása apropóján lapunknak elmondta: a málenkij robotban családja személyesen is érintett volt, hiszen édesanyja öt évig dolgozott a Szovjetunióban kényszermunkán egy szénbányában, amiről a rendszerváltozásig nem lehetett beszélni. „A francia társadalom jelentős része nem is ismerte a gulagot, az intézet erről szóló tavalyi kiállítását is döbbenten fogadták” – idézte föl.

Dabizs Mercédesz, a Franciaországi Magyarok Szövetségének elnöke köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, ’56-nak hármas üzenete van: szabadság, függetlenség és hazaszeretet.

Laurence Navalesi, a nizzai polgármesteri hivatal regionális tanácsosa pedig emlékeztetett: a magyarokat és a franciákat összeköti a szabadság szelleme, valamint kiemelte Nizza és Szeged testvérvárosi együttműködését. A rendezvény résztvevői megtekinthették Chochol Károly fényképművész 1956-os képeiből összeállított kiállítását, amely ez alkalommal érkezett először Franciaországba.

A megemlékezést szervező Arató Anna, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa lapunknak elmondta: Chochol Károly nem pusztán készítője, hanem személyes átélője volt az eseményeknek, tárlatát pedig markáns koncepció alapján önálló történetté formálta. A képek vándorkiállítás formájában további francia városok magyar szervezeteihez is eljutnak a közeljövőben. A hétvégén az Aix-en-Provence-i Magyar Egyesület is megemlékezett az ’56-os forradalomról. A szabadságharc eseményeit és saját szerepvállalását az egykori nemzetőr, Kulcsár János idézte föl a helyi közösségnek.

Magyar Hírlap