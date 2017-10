New York állam is vizsgálatot indított Weinstein ellen

2017. október 24. 11:52

A New York-i és a Los Angeles-i rendőrség után New York állam főügyésze is vizsgálatot indított hétfőn a Harvey Weinstein filmproducert érintő szexuális zaklatási vádak ügyében.

Az Eric Schneiderman vezette főügyészség, amely egyben az igazságügy-minisztérium szerepét is betölti New York államban, azt akarja tudni, hogy a filmmogul által New Yorkban alapított cég, a The Weinstein Company (TWC) vezető beosztású munkatársai megsértették-e a polgárjogokat és az antidiszkriminációs törvényt.

E célból az ügyészség bekérte az esetleges molesztálási panaszokra vonatkozó belső vállalati dokumentumokat, továbbá teljes körű tájékoztatást kért az alkalmazottak felvételének, előléptetésének és elbocsátásának kritériumairól.

Az ügyészség polgárjogi osztálya a bejelentések alapján gyakran vizsgálja, hogy rendszeresen fordulnak-e elő szexuális természetű zaklatások egy-egy munkahelyen.

MTI