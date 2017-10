Gyurcsány markában az MSZP

2017. október 24. 12:26

A Magyar Hírlap Deák Dánieltől, a Nézőpont Intézet elemzőjétől kért heti értékelőt. A szakember rámutatott: megint Gyurcsány Ferenc irányítja a balliberális oldalt, „szemétdombon kapirgáló kakasként” diktálja a tempót. Szerinte a Soros-hálózatnak volt köszönhető, hogy a múlt héten megszavazta az uniós menekültügyi rendszer reformjáról szóló tervezetet az Európai Parlament szakbizottsága.

Mindent átszövő intézményrendszert hozott létre George Soros Brüsszelben. Az amerikai tőzsdespekuláns emberei gyakorlatilag az összes döntéshozatali fórummal kapcsolatban vannak.

Deák úgy véli, ennek a brüsszeli Soros-hálózatnak volt köszönhető az is, hogy a múlt héten az Európai Parlament szakbizottsága elfogadta az uniós menekültügyi rendszer reformjáról szóló tervezetet, amelynek legfontosabb eleme a felső korlátok nélküli automatikus migráns­okat elosztó rendszer létrehozása. A ter­vezetet megszavazó európai parlamenti képviselők többsége támogatja az amerikai tőzsdespekuláns célkitűzéseit, rajta vannak Soros listáján többek között a Demokratikus Koalíció politikusa, Nie­dermüller Péter is, aki Brüsszelben minden eszközzel igyekszik gyengíteni a magyar bevándorláspolitikát, dacára annak, hogy hazánk mellett számos tagállam lakosságának a zöme elutasítja a migránsok szétosztását és betelepítését.

A választók sem bíznak az ellenzékben

Deák szerint nem meglepő tehát, hogy a baloldali pártok és a Jobbik „kéz a kézben” igyekszik ellehetetleníteni a nemzeti konzultációt, s még Soros befolyásolási tevékenységét is tagadják. Ez nem számít újdonságnak, ugyanezek a politikusok korábban a bevándorlási válság jelentette problémákat és a kötelező betelepítési kvótát is tagadták. Így nem csoda, hogy a Nézőpont legfrissebb kutatása alapján, fél évvel a 2018-as választás előtt a teljes felnőtt népesség csaknem kétharmada, de még az ellenzéki szimpatizánsok fele is Orbán Viktor újrázására számít. Az elemző szerint a választók már nem bíznak az ellenzéki pártokban, melyek a magyar emberek érdekei helyett sokkal inkább Brüsszel és Soros kívánságait lesik.

Már megint Gyurcsány kottájából játszik a baloldal

Ennek köszönhető az is, hogy a romokban lévő balliberális oldalt ismét Gyurcsány Ferenc irányítja, aki diktálja újra a tempót. Erre utal Nyakó István kirúgása is, ami azt példázta, hogy a szocialista pártelit Gyurcsánynak szeretne megfelelni, állítja az elemző. Mivel Gyurcsány pártja már önállóan is be tudna jutni az Országgyűlésbe, nagyobb zsarolási potenciállal rendelkezik – fűzte hozzá. A történelmi mélyponton lévő MSZP-nek a két párt közötti alku várhatóan előnytelen lesz. A többi balliberális párt ezt időben felismerte, tudják, jobban jár az, aki kimarad egy Gyurcsány által fémjelzett összefogásból.

Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke Budapesten, a Vértanúk terén ahol ellenzéki pártok vezetői megkoszorúzták a mártírhalált halt Nagy Imre miniszterelnök szobrát 2017. október 23-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

