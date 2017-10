Orbán Viktor számára Babis nehéz partner lehet

2017. október 24. 15:44

Kevés cseh, szlovák, lengyel vagy magyar politikus rendelkezik olyan szerteágazó közép-európai kapcsolatokkal, mint Andrej Babis, a csehországi választások győztese. Ez az általános válasz azokra, a főleg Lengyelországban hallható hangokra, miszerint Babis eltemeti az eddigi közép-európai együttműködést - írja a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap keddi jegyzetében.

Andrej Babis vállalkozásai révén - mutat rá a tekintélyes újság - Ausztria kivételével minden szomszédos országban jelen van. Az Agrofert konszern mintegy 250 vállalkozása közül Szlovákiában tíz, Magyarországon négy, Németországban három és Lengyelországban egy működik. Ezenkívül a Babis magánpénzét befektető Hartenberg alap már szintén működik Lengyelországban. Természetesen nem tudni, hogyan fog viselkedni politikusként ebben a térségben Andrej Babis, de tőkéjének útjait mindenképpen érdemes lesz figyelni.



Az ANO programjában a közép-európai együttműködésnek csak egy bekezdést szentelt, és Visegrádot is csak egyszer említette meg, mégpedig úgy, hogy Csehországnak új partnereket kell keresnie a visegrádi csoporton kívül is.



"Olyan ideológiai beállítottságú politikusoknak, mint Jaroslaw Kaczynski a lengyel konzervatív kormánypárt elnöke vagy Orbán Viktor magyar miniszterelnök számára Babis nehéz partner lehet, ő a pragmatizmuson túl ugyanis semmiféle világos ideológiával nem rendelkezik" - állapítja meg a Hospodárské Noviny.



Az ANO mozgalom programjára hivatkozva Martin Ehl, a közép-európai problémákkal foglalkozó szerző úgy véli, Babis kormányfőként inkább Robert Fico szlovák miniszterelnökhöz áll majd közelebb, ahhoz a Ficóhoz, aki az utóbbi időben megértette: az egyre népszerűbb szlovák szélsőséges nacionalistáknak nem lehet a konkurense, és Szlovákia jólétét csak a Németországgal folytatott szorosabb együttműködés tudja biztosítani.



"A cseh-szlovák páros így az utóbbi időben kissé távolodik a lengyel-magyar motortól, amely Visegrádot inkább az uniós politika peremére húzza" - véli az újság.



Kifejti: bár Andrej Babis választási győzelmét külföldön az euroszkeptikusok győzelmeként értelmezik, az ANO-nak és vezetőjének nincs oka másképpen viselkedni az Európai Unióval szemben, mint ahogy például Fico viselkedik, aki egyébként maga is igen tehetséges populista.



A közép-európai térség viszonyait átláthatóbbá tenné, ha a lengyel kormány várható átalakítása folyamán Kaczynski ülne be a kormányfői bársonyszékbe. Ezzel jobbak lennének a szomszédsági kapcsolatok és világossá válna, ki mit és miért mond. Aggasztó lenne azonban egy asztalnál látni a pragmatikus Babist és az ideológus Kaczynskit, mindketten ugyanis Donald Trumphoz hasonlóan látják a világot: mindennel lehet üzletelni, figyelmen kívül hagyva az értékeket, az erkölcsöt és saját nemzetük jövőjét - zárja írását a cseh újság.

MTI