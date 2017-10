MLP: Hiba, hogy nem volt közös ellenzéki demonstráció

2017. október 24. 16:14

A Magyar Liberális Párt elnöke sajnálja és hibának tartja, hogy október 23-án nem volt közös demonstráció, amelyen az ellenzéki pártok vezetői együtt szólalhattak volna fel.

A választók többsége kormányváltást szeretne, az ő számukra politikai erőt kell mutatni, de reméljük, lesz még néhány közös kezdeményezés - mondta keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Fodor Gábor.



Október 23-a egy rendkívül fontos ünnep, a magyar függetlenség és a szabadság ünnepe, a Liberálisok ezért hagyományosan a 301-es parcellában emlékeznek meg - jelezte, hozzátéve: hétfői megemlékezésükön, amelyen az 1956-os forradalomban aktív szerepet vállaló Mécs Imre és Pomogáts Béla is felszólalt, a rossz idő ellenére is sokan voltak.



A független képviselő visszautasította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében megint Brüsszellel "riogatott". A kormányfő párhuzamot vont a 61 évvel ezelőtti eseményekkel és úgy próbálta beállítani Brüsszelt, mint valami idegen hatalmat - tette hozzá. Moszkva és a szovjet megszállás kényszer volt, Brüsszel nem az, az uniós csatlakozásról a magyar lakosság népszavazáson döntött - emelte ki.



Fodor Gábortól megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy Vona Gábor hétfőn arról beszélt, a Jobbik a liberális és a baloldali szavazókat is várja. Válaszul azt mondta, ez egy verseny, amelyben a szavazókért lehet küzdeni, a Jobbik pedig a baloldalon látható zavarodottság miatt megpróbálja magához édesgetni a baloldali illetve liberális szavazókat. Hozzátette, ezt hiábavaló próbálkozásnak tekinti.



A Jobbikkal vitatkozni kell, tudomásul kell venni, hogy sokan támogatják őket, de a politikai együttműködés nem elképzelhető - összegezte véleményét.



Marton László rendező ügyéről kérdésre felelve azt mondta, a leghatározottabban elítél mindenféle hatalommal való visszaélést és erőszakot. Hozzátette, bátrak volt a nyilvánosság elé lépő nők, a vitát pedig társadalmilag hasznosnak tartja, mert az ilyen ügyekről beszélni kell.



Fontos, hogy akik visszaélnek a helyzetükkel, azok kezdjenek el félni, a potenciális áldozatok pedig kezdjenek el bátrak lenni és gondolkozzanak el, hogy mit tesznek egy ilyen helyzetben - hangsúlyozta.

MTI