Monetáris tanács - maradt az alapkamat

2017. október 24. 16:22

Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén és a kamatfolyosón sem a monetáris tanács keddi ülésén, ugyanakkor a testület jelezte, hogy kész a monetáris kondíciók további lazítására.

Megismételték, hogy az inflációs cél fenntartható eléréséhez az alapkamat és a laza monetáris kondíciók tartós fenntartása szükséges.



A jegybanki alapkamat mértéke tavaly május óta nem változott, az egynapos jegybanki betét kamata pedig a szeptemberi ülésen megszavazott 10 bázispontos csökkentés óta mínusz 0,15 százalék.



Délutáni közleményében a tanács fontosnak nevezte, hogy az alacsony kamatkörnyezet kedvező hatása minél hosszabb ideig érvényesüljön, ehhez a hosszú lejáratú hozamok és ennek következtében a hozamgörbe meredekségének csökkentése szükséges, ami a hosszú kamatfixálású hitelek elterjedését is támogatja.



Megjegyezték, hogy a szeptemberi Inflációs jelentésben jelzett, lefelé mutató inflációs kockázatok valószínűsége emelkedett, az inflációs cél fenntartható elérése 2019 közepére várható. A magyar gazdaságban vannak még kihasználatlan kapacitások, de ezek a kibocsátás dinamikus növekedésével fokozatosan megszűnnek - írták.



A monetáris tanács megerősítette, hogy a három hónapos betétállomány fokozatos korlátozása betöltötte szerepét és az állomány év végi 75 milliárd forintos mennyiségi korlátja nem csökken tovább. Ezzel a forintlikviditást nyújtó jegybanki swapeszközök állományának és lejárati szerkezetének a jelentősége felértékelődik - áll a közleményben. A monetáris testület azt is jelezte: a jövőben rendszeres időközönként dönt a kiszorítandó likviditás mennyiségéről, és ehhez igazítja a jegybanki swapeszközök állományát.



A hazai pénzpiaci hozamokra továbbra is jelentős hatást gyakorolt a három hónapos betét állományának korlátozása miatt kiszoruló likviditás - állapította meg a monetáris tanács közleményében. Ebben arra is emlékeztetnek: a három hónapos BUBOR új historikus mélypontra csökkent, a bankközi és állampapírpiaci hozamgörbe pedig lejjebb tolódott. A hosszú állampapírpiaci hozamok összességében csökkentek az előző kamatdöntés óta, nemzetközi összehasonlításban azonban hozamgörbe meredeksége továbbra is magas, vagyis van még tér a hosszú hozamok további csökkentésére - állapította meg a grémium.



Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban a nemzetközi pénzpiaci hangulat összességében kedvező volt, a kelet-közép-európai régióval kapcsolatos befektetői megítélés továbbra is kedvező, a jegybankárok szerint a Fed esetében a piac által várt alapkamatpálya érdemben nem változott, az Európai Központi Bank részéről pedig továbbra is tartósan laza monetáris kondíciók várhatók, a piaci szereplők a korábbiaknál későbbre várják az első kamatemelést.



A következő hónapokban, 2017 végére a fogyasztóiár-index a jelenlegi szintről újból a toleranciasáv aljára csökken - hívta fel a figyelmet a monetáris tanács. A maginfláció a dohány- és tejtermékek árváltozásához köthető átmeneti hatások kifutásával szerintük a jövő év második felében mérséklődik. Az inflációs alapfolyamat mutatói előretekintve 2 százalék körül alakulnak - olvasható a közleményben.



A hazai árszínvonal emelkedését a mérsékelt importált infláció és a historikusan alacsony inflációs várakozások mellett a jövő évre bejelentett áfakulcs-csökkentések is lassítják a tanács szerint. Szeptemberben az infláció némileg alacsonyabban alakult a monetáris tanács várakozásánál, 2,5 százalék volt - emlékeztettek a közleményben. Az eltérést a tanács szerint a volatilis árazású feldolgozatlan élelmiszerek árának csökkenése okozta. Az alapfolyamatot jellemző mutatók enyhén emelkedtek az előző hónaphoz képest, ugyanakkor továbbra is érdemben elmaradnak a maginflációtól - szögezték le.



A bérek oldaláról érdemi inflációs hatás továbbra sem azonosítható - mutatnak rá. A globális infláció év eleji emelkedése is megtorpant, egyes gazdaságokban a fogyasztóiár-index csökkent, így a külső környezet inflációja, hosszabb ideig alacsony maradhat - tették hozzá.



A monetáris tanács megítélése szerint az előrejelzési időszakban élénkül a magyar gazdaság növekedése, 2017-ben 3,6 százalékos, a következő években stabilan 3-4 százalék közötti éves növekedésre számítanak.



Az építőipari termelés dinamikus növekedése és a szolgáltató szektor teljesítményének bővülése az elkövetkező hónapokban is folytatódik - állapították meg.



A munkaerő iránti kereslet továbbra is erős, 2017 nyarán a foglalkoztatottság historikus csúcson alakult - szögezte le a tanács, amely szerint a gazdasági növekedésben továbbra is markáns szerepe lesz a belső kereslet általános erősödésének.

MTI