A katalán kormány az alkotmánybírósághoz fordul

2017. október 24. 18:05

Az alkotmánybírósághoz és a legfelsőbb bírósághoz fog fordulni a katalán kormány amiatt, hogy megpróbálja megállítani az alkotmány 155-ös cikkének alkalmazását, amit "fenyegetésnek" tart - jelentette be a katalán kormányszóvivő keddi sajtótájékoztatóján Barcelonában.

Jordi Turull úgy vélte, hogy ki kell meríteniük a igazságszolgáltatás összes lehetőségét, hogy megvédjék magukat. Készek arra is, hogy nemzetközi jogi eljárásokat kezdeményezzenek, amennyiben a hazai joghatóságok nem a javukra döntenek - tette hozzá.



A politikus megerősítette: Carles Puigdemont katalán elnök szándéka, hogy személyesen jelenjen meg és érveljen a spanyol parlament felsőházában, a szenátusban, amely ezekben a napokban tárgyalja a spanyol kormány Katalóniában tervezett intézkedéscsomagját. Ennek része a katalán kormány feloszlatása és előrehozott választások kiírása.



Turull szerint azonban a szenátus az időpontokkal nem könnyíti meg a katalán elnök helyzetét, mivel csütörtökön a katalán parlament is ülést tart.



Madridban megtartotta alakuló ülését az a 27 tagú szenátusi bizottság, amely következő napokban megvitatja a spanyol kormányzati javaslatokat.



A szenátus hivatalos levelet küldött a katalán elnöknek, és egyebek mellett arról tájékoztatta hivatalosan, hogy csütörtök késő délután a bizottság ülésén illetve másnap délelőtt a szenátus plenáris ülésén van lehetősége felszólalni.



Ahogy arra egyébként a javaslatok előterjesztőjeként a spanyol kormánynak is alkalma van. Így nem kizárt, hogy akár a bizottságban, akár a plenáris ülésen egy "szemtől-szembe" vita is létrejöhet a felek között.



Gazdasági, közéleti és politikai szereplők egyre többen kérik nyilvánosan Carles Puigdemontot, hogy megelőzve a szenátus döntését maga jelentsen be előrehozott parlamenti választásokat Katalóniában.



Margarita Robles, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) parlamenti szóvivője szerint ezzel a lépéssel még leállítható a 155-ös cikk alkalmazásának folyamata. A spanyol parlament legnagyobb ellenzéki erejének számító párt támogatta a kormányzati beavatkozást Katalóniában.



Rafael Catalá spanyol igazságügyi miniszter viszont arról nyilatkozott, hogy szerinte ez már nem változtatna semmin, az elindított folyamatot csak az állíthatja meg, ha a katalán kormány lemond a függetlenségi törekvésekről és visszatér a törvényességhez.

MTI