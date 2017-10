NGM: jövőre még egyszerűbb lesz az adózás

2017. október 24. 21:03

Ha az Országgyűlés megszavazza, jövőre hatályba lépnek az ügyfélbarát adóeljárás alapjait lefektető törvények, és egyszerűbb, könnyebb és még inkább ügyfélbarát lesz az adózás - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel kedden.

A nemzetgazdasági tárca kedden benyújtotta az adózás rendjét meghatározó törvényjavaslatot. Ha a parlament megszavazza, új korszak kezdődhet jövőre az adózásban, az adóhivatal több, Európában is példaértékű szolgáltatással segíti az adózókat - közölték.



A tárca közleménye szerint a belső jogharmonizáció miatt szükséges több adójogszabály módosítása is. A jogtechnikai változásokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tartalmazza, amelyet kedden adott be a tárca a parlamentnek.



A nemzetgazdasági tárca 2014 ősze óta dolgozik az új adóeljárási koncepción, amelyből több adózóbarát intézkedés - például a támogató eljárás, az adózók minősítése, az e-szja - már most is segíti a lakosságot, a vállalkozásokat - közölték.



A tájékoztatás szerint a nyári társadalmi vitára bocsátás után a szakmailag indokolt, illetve az adózók javára történő változtatásokat megvizsgálták, és jelentős részüket át is vezették. Többek között az önellenőrzési pótlék mértékét jelentősen csökkentették, a késedelmi pótlék felének megfizetése helyett csak a jegybanki alapkamatot kell felszámítani. A késedelmi pótlék mértékét sem kell 5 százalékponttal megnövelni, az adószakma véleményét elfogadva az a jegybanki alapkamat kétszerese marad. Amennyiben az alapkamat mértéke nem változik, jövőre 1,8 százalékkal kell számolni, és nem 5,9 százalékkal, amely jelentős könnyebbséget jelent az adózóknak - közölték.



A közleményben szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több szolgáltatását a tervezet még tovább bővíti, egyebek mellett a törvényjavaslat bevezetné a kezdő vállalkozások mentorálását. Számításaik szerint az évi 80 ezer cég támogatásával az adóhivatal nemcsak a vállalkozóvá válást segíti, hanem az ország versenyképességét is tovább növelheti.



A NAV emellett egy 2019. január 1-jén induló új szolgáltatással könnyítené meg a bejelentést, illetve a változás-bejelentést. A NAV egy rendkívül egyszerűen használható online felületet biztosítana, így a bejelentés kényelmes, otthonról is elvégezhető, pár kattintásos művelet lesz. Az új rendszer csökkentené az adminisztrációt, és a cégeknek, illetve a több mint 3 millió ügyfélkapuval rendelkező magánszemélynek is jelentős könnyebbséget jelentene, így 2018-tól bárki, bármely adóügyben úgy dönthetne, hogy elektronikus úton tartja a kapcsolatot az adóhatósággal.



A közlemény szerint jövőre még inkább megéri az adóhivatal honlapját felkeresni. Igaz ez a 200 ezer megbízható státusú cégre, 2018-tól ugyanis a NAV közzéteszi honlapján a megbízható adózók nevét és adószámát - tudatták.



Kiemelik: a NAV semmilyen szankciót nem szabhat ki, ha valaki a tájékoztatóban meghatározottak szerint járt el, az adózónak tehát nem kell megfizetnie sem a késedelmi pótlékot, sem az adóbírságot.



Hozzátették: a lakosságot érintő könnyítés lenne az automatikusan járó pótlékmentes részletfizetés összeghatárának több mint a duplájára emelése. A magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak 2018-tól már félmillió forintos tartozásig járna évente egyszer a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény.



A közlemény szerint a bürokrácia-csökkentés az adóeljárást is érinti, így számos bonyolult jogintézmény megszűnhet a jövőre. A tervezet szerint például nem lesz fokozott adóhatósági felügyelet, amely rendkívül nagy adminisztrációs terhet ró az érintett vállalkozókra. Erre a szigorú felügyeletre gyakorlatilag nincs is szükség, hiszen az adóeltitkolókat, adócsalókat - az egyre szélesebb körű adatbázisnak és a hatékony kockázatelemzésnek köszönhetően - azonnal kiszűri a NAV. Megszűnne az adószám felfüggesztése éppúgy, mint ahogyan több - a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése miatti, illetve az üzletlezárást helyettesítő - mulasztási bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás - közölték.



Kitértek arra is: a pusztán időhúzás miatt benyújtott fellebbezések visszaszorítására is alkalmas az az új szabály, amely szerint, ha az adózó lemond a fellebbezésről, és az esedékességig megfizeti a határozatban előírt adókülönbözetet, mentesülne a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.

MTI