75. - Serfőző Simon költőt köszöntötték

2017. október 24. 22:28

Serfőző Simon Kossuth- és József Attila-díjas költőt köszöntötték 75. születésnapján, kedden a Miskolci Nemzeti Színház Játékszínében.

Az ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte az ünnepeltet. A hetvenes éveket felidézve kiemelte, hogy akkoriban Lakitelek mellett egy tanyasi iskolában tanított, szellemi szülőföldje volt a tanyavilág, így természetes, hogy Serfőző Simont, aki a tanyai valóság költői jegyese volt, irodalmi testvérbátyjává fogadta.



"Ma is őrzöm leveledet, amit a hetvenes évek közepén kézzel írtál, örülök a verseidnek" - mondta az ünnepeltnek Lezsák Sándor.



Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a költő munkásságát méltatva hangsúlyozta: Serfőző Simon halk szavú versei mélyén még akkor is nyugalmat érez, ha drámai elemek feszülnek bennük egymásnak. "A tanyasi ember szívóssága és tudása, amelyet a történelem fél évszázada sem volt képes kiirtani belőle, olyan energiával tölti és tartja meg őt, amellyel semmiféle civilizációs vagy technikai páncél nem vetekedhet" - fogalmazott az írószövetség elnöke.



Emlékeztetve Serfőző Simon közéleti szerepvállalásaira - folyóiratok szerkesztőjeként, a Tokaji Írótábor egyik alapítójaként, majd később elnökeként, a lakiteleki találkozó rendszerváltó részvevőjeként, a Magyar Írószövetség választmányi tagjaként, észak-magyarországi írócsoportjának vezetőjeként - példaértékűnek nevezte a magyar irodalom és művelődés hátországában való értékmentő és értékfelmutató munkálkodását, ami - mint fogalmazott - olyan alapot jelent, amelyre a fiatalabbak is bizton építkezhetnek.



Serfőző Simon a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Zagyvarékason született parasztcsaládban. Szinte még kamasz volt, amikor Budapestre költözött, ahol 1958 és 1962 között segédmunkás, majd betanított munkás volt. 1965-ben került Miskolcra, ahol 1968 és 1975 között a Napjaink című irodalmi folyóirat versrovatának vezetője, majd szerkesztője volt. 1990 és 1993 között a Holnap főszerkesztőjeként tevékenykedett, 1995-ben az Új Holnap főmunkatársa volt. 1993-ban a Felsőmagyarország Kiadó vezetője lett. 1982-től az Írószövetség észak-magyarországi csoportjának titkára, 1986-tól az Írószövetség választmányi tagja. Részt vett a Tokaji Írótábor megalapításában, 2014-ig a Tokaji Írótábor Egyesület Kuratóriumának tagja volt. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.



Munkásságának elismeréséül 1991-ben József Attila-, 1994-ben Kölcsey-, 2003-ban Arany János-díjat, 2008-ban Balassi Bálint-emlékkardot kapott. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2016-ban kapta meg a Kossuth-díjat a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző költészete, a magyar sorsirodalom hagyományait változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói életműve, illetve jelentős publicisztikai és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként.

Serfőző Simon Kossuth- és József Attila-díjas költő, író a 75. születésnapján tartott szerzői esten a Miskolci Nemzeti Színházban 2017. október 24-én. MTI Fotó: Vajda János



Serfőző Simon tiszteletére Miskolcon - ahol saját bevallása szerint igazán költővé vált - születésnapján Csak ami mérték címmel rendeztek szerzői estet.

MTI