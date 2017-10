Mozart Requiemjével emlékeznek a Fiumei Úti Sírkertben

2017. október 24. 22:33

November 1-jén központi megemlékezést tartanak a Fiumei Úti Sírkertben, ahol az ünnepségen Mozart Requiemjének kórustételei hangzanak fel a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a Budapesti Lantos Kórus előadásában.

A ravatalozó előtti téren rendezett hangversenyen Hollerung Gábor vezényel, orgonán Bizják Dóra működik közre - mondta el az MTI-nek Somogyi Tibor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) szolgáltatási igazgatója.



Kiemelte, hogy a temető az ünnepekre való tekintettel meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat október 28. és 31. között, valamint november 3. és 5. között reggel 7-től 19 óráig, november 1-jén és 2-án pedig 20 óráig. Ebben az időszakban autóval is be lehet majd hajtani díjmentesen és időkorlátozás nélkül.



Elmondta, hogy az ünnep alkalmával a látogatók elsősorban saját szeretteik sírját keresik fel, ezért a koncerten kívül különleges programmal nem készülnek, de igény esetén a NÖRI idegenvezetői készséggel állnak a látogatók rendelkezésére, valamint november 1-jén a Deák- és a Kossuth-mauzóleumot is megnyitják az érdeklődők előtt.

