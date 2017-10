Az ÁSZ javaslatai alapján módosulhat a kampánytörvény

2017. október 24. 22:38

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kampányfinanszírozást érintő ellenőrzési megállapításai és javaslatai alapján módosulhat a jogszabály - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

A szervezet a kampányfinanszírozási törvény tervezett módosításával kapcsolatban kiadott közleményében emlékeztetett arra, hogy korábban több törvénytelenséget, szabálytalanságot is feltártak, elsősorban a kérelemre ellenőrzött, mandátumot nem szerzett pártok esetében.



Ezek a jelölőszervezetek a választások során jellemzően nem érték el a fél százalékos támogatottságot sem. Az ÁSZ számos feljelentést tett az ellenőrzési megállapításai alapján, illetve a törvényben meghatározott együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt - írták.



Az ÁSZ az Országgyűlés és a jogalkotók figyelmét is felhívta a tapasztalt szabálytalanságokra, hiányosságokra, álláspontjuk szerint ezek hasznosultak a kedden bejelentett törvénymódosítási kezdeményezésben.



Előzőleg Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető bejelentette, hogy javasolják, ha egy állami kampánytámogatásban részesülő párt az országgyűlési választáson 0,5 százalékos eredményt sem ér el, köteles legyen visszafizetni az államtól kapott összeget.



A kampányfinanszírozási törvény módosításával kapcsolatban azt is mondta, hogy ha fennáll a visszafizetési kötelezettség, akkor az érintett párt legfőbb vezető testületének tagjai egyetemlegesen, teljes vagyonukkal tartoznának visszafizetni a támogatás összegét.

MTI