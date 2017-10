Új békafajt fedezett fel Brazíliában egy magyar kutató

A Brazília keleti partján húzódó atlanti esőerdőből került elő egy a tudomány számára eddig ismeretlen levelibékafaj. A felfedező expedíciót és az új faj leírását Vörös Judit, a Magyar Természettudományi Múzeum Kétéltű- és Hüllőgyűjteményének kutatója vezette.

Mint azt a múzeum keddi közleményében írják, a most leírt faj a levelibékafélék családjába (Hylidae) tartozik, és a Phyllodytes amadoi nevet kapta Jorge Amado brazil modernista író után. A Phyllodytes nemzetség legkisebb faja került ezzel elő, amely mindössze két centiméter hosszúra nő és kizárólag a broméliák levelei között összegyűlt vízben fordul elő. A fajleírásról a Zootaxa nevű rangos folyóiratban számoltak be a kutatók.



A közlemény felidézi, hogy a kétéltűek az egyik legsérülékenyebb állatcsoport. Az eddig leírt több mint 7500 faj legalább felének csökkennek az állományai, egyharmadukat kihalás fenyegeti. Ugyan a kétéltűek 300 millió éve élnek a Földön, az elmúlt pár évtizedben az emberi tevékenység hatására felgyorsult a pusztulásuk, mára mintegy 200 olyan fajról lehet tudni, amely végleg eltűnt, élőhelyeik tönkretétele vagy rejtélyes betegségek terjedése miatt.



Ennek ellenére még mindig előfordul, hogy új fajok kerülnek elő olyan területekről, amelyek nehezen hozzáférhetőek vagy ritkán kutatottak. Ilyen például az Amazonas vidéke vagy az atlanti esőerdő, amely Dél-Amerika keleti partján húzódik végig.



Az új békafajt is itt, az atlanti esőerdő egyik élőhelyfoltján találták meg a kutatók. A nemzetközi együttműködésben egy brazil egyetem (Universidade Estadual de Santa Cruz) munkatársai és a Tempus Közalapítvány támogatásával Vörös Judit, a Magyar Természettudományi Múzeum kétéltűkutatója vett részt. Az expedíció során még érintetlen esőerdőfoltokat jártak be, ismeretlen békák után kutatva.

MTI