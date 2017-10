Termet neveznek el a meggyilkolt máltai újságírónőről

2017. október 24. 22:45

Sajtótermet neveznek el Daphne Caruana Galizia meggyilkolt máltai újságírónőről az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában - jelentette be kedden Antonio Tajani, az uniós képviselőtestület elnöke.

Az EP keddi plenáris ülésén a képviselők egyperces néma csenddel emlékeztek a korrupciós ügyeket feltáró oknyomozó újságírónőre, akit a múlt héten az autójában robbantottak fel Máltán, néhány méterre az otthonától. A megemlékezésen az áldozat családtagjai is részt vettek.



"Daphne Caruana Galizia mindent megtestesített, ami jó az újságírói szakmában: az igazságot, a tényeket kereste, és nem engedte, hogy bárki is az útjába álljon. Nem félt megtenni azt, ami szükséges a feladata ellátásához" - mondta Tajani a rövid ceremónián.



"Mint minden igazi újságíró, ő is őrszem volt, katona az értékeink védelmének frontvonalán" - közölte az Európai Parlament elnöke, hozzátéve, hogy a gyilkosság felelőseit bíróság elé kell állítani, a nyomozásba ezért hasznos lenne bevonni az Europol európai rendőrségi együttműködési szervezetet is.



Galizia többek között az általa korrupcióval vádolt Joseph Muscat máltai kormányfő és felesége állítólagos offshore-számlái után is kutakodott, és rendszeresen hangoztatta, hogy a szigetország irányítása bűnözők kezére került. Az újságírónő cikkei nyomán a kormány előrehozott választásokra kényszerült, de a botrány ellenére ismét Muscat pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.



A máltai hatóságok hangsúlyozták, elkötelezettek amellett, hogy felelősségre vonják az elkövetőket, s ezért egymillió euró nyomravezetői díjat ajánlottak fel a hatóságok annak, aki segít felderíteni az ügyet.

MTI