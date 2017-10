Weinstein-ügy - Toback rendezőt már 200 nő vádolja

2017. október 25. 00:51

Már több mint kétszáz nő vádolja James Toback forgatókönyvíró-rendezőt szexuális zaklatással a Los Angeles Times értesülése szerint.

A napilap vasárnap közölt egy cikket, amelyben 38 nő számolt be arról, hogy Toback szexuálisan zaklatta őket. Azóta több mint 200 nő jelentkezett a lapnál, akik szintén azt állítják, hogy zaklatta őket a rendező, ám ezeket a bejelentéseket még nem ellenőrizték - írta kedden a BBC News.



Toback azonnal visszautasította a cikkben szereplő vádakat, az újabb gyanúsításokkal kapcsolatban pedig nem volt hajlandó megszólalni. Közleményében kijelentette, hogy a Los Angeles Times által idézett nőkkel soha nem találkozott, vagy ha mégis, akkor öt percnél kevesebb időre, mert nem emlékszik rájuk.



A rendező azzal védte magát, hogy az elmúlt 22 évben "biológiailag is lehetetlen" lett volna, hogy úgy viselkedjen, ahogy állítják róla, mivel cukorbeteg és a szívével kapcsolatos problémák miatt gyógyszert szed.



Az utóbb jelentkezett több mint 200 áldozat között van Natalie Morales, az NBC televízió Today Show című műsorának bemondója. Mint mondta: szerencséje volt, mert elég gyorsan átlátta, hogy mit akart tőle a rendező.



A Los Angeles-i rendőrség egy nyomozója, Danetta Menifee közölte: vizsgálják, hogy indítható-e nyomozás a Toback elleni vádak alapján. Emellett a manhattani kerületi ügyészség is arra biztatta a nőket, hogy hívják a hivatal szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos forró vonalát, ha a New Yorkban élő Tobackról akarnak bejelentést tenni.



Toback 1991-ben kapott Oscar-jelölést a Bugsy című gengszterfilm forgatókönyvéért. Ő írta és rendezte a Védtelenül című drámát Nastassja Kinskivel, a Fekete-fehér című filmet Robert Downey Jr.-ral, legutóbbi rendezése, a The Private Life of a Modern Woman pedig a velencei filmfesztiválon debütált.

MTI