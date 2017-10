Levelet kapott Szél Bernadett a Fidesztől

2017. október 25. 12:10

Gulyás Gergely: tettekkel kell bizonyítani az idősek felé való elkötelezettséget

A Fidesz frakcióvezetője nem látja értelmét annak, hogy az LMP által kezdeményezett, az idősügyi nemzeti minimumprogram kialakításáról szóló ötpárti egyeztetésen részt vegyen. Gulyás Gergely szerint az idősek felé való elkötelezettséget nem választási ígéretekben, fórumokon vagy ötpárti egyeztetéseken kell megfogalmazni, hanem tettekkel kell bizonyítani.

Gulyás Gergely Szél Bernadettnek, az LMP frakcióvezetőjének címzett levelében - amelyet a Fidesz-frakció sajtóosztálya szerdán juttatott el az MTI-nek - megköszönte az ellenzéki politikus meghívását a nap folyamán tartandó egyeztetésre, de sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az idősekről való gondoskodás csak a választásokhoz közeledve vált kiemelt fontosságúvá az LMP-nek.



Gulyás Gergely emlékeztetett: eddig az LMP-frakció tagjai nem támogatták azokat a kormánypárti törvényjavaslatokat, amelyeket az idősebb generáció érdekében terjesztettek be és fogadtak el az Országgyűlésben.



Példaként említette a nők 40 év munka után történő nyugdíjba vonulását biztosító szabályokat, a rezsicsökkentést, a tej, a tojás, a baromfi áfájának 5 százalékra csökkentését.



Az időseket segítő törvényjavaslatok közé sorolta a 2016-os, a 2017-es és a 2018-as költségvetést, amely biztosította a nyugdíjemeléseket és a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését.



A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, a Fidesz-KDNP-kormány és a frakciószövetség az LMP nélkül is hetedik éve őrzi meg és növeli a nyugdíjak vásárlóértékét.



Gulyás Gergely Szél Bernadettnek címzett levelében kitért arra is, hogy az inflációkövető nyugdíjkiegészítésen túl idén először fizetnek nyugdíjprémiumot és a tavalyi évhez hasonlóan idén is kapnak az idősek karácsony előtt Erzsébet-utalványt.

MTI