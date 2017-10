Huszárik Zoltán-emléktáblát avattak Budapesten

2017. október 25. 17:24

Emléktáblát avattak Huszárik Zoltán filmrendező (1931-1981) tiszteletére egykori lakóházának falán, a Columbus utca 38. szám alatt szerdán Budapesten.

Huszárik Zoltán alkotásai, különösen Szindbád című filmje mélyen benne van a magyarok közös kulturális emlékezetében - emelte ki Karácsony Gergely, Zugló polgármestere. Hozzátette: a Columbus utca környékén a magyar művészeti élet számos kiválósága élt, köztük Hamvas Béla, Zelk Zoltán és József Attila is.



Huszárik Zoltán a magyar filmkultúra egyetlen költője volt, filmjei minden kockája tele van színnel, mozgással, élettel. Pályafutását kortársaival ellentétben nem kezdte, és nem is folytatta nemzedéki vallomással, történeti vagy politikai elemzéssel; az emberi sors drámájáról akart filmet csinálni - fogalmazott Gelencsér Gábor filmtörténész.



Hangsúlyozta: Huszárik Zoltán műveihez merít saját korának, a tragikus 20. századnak tapasztalatából, nem felejti el bűneit, és szembenéz kihívásaival, ám ezt a szabad és szép élet melletti lelkes és fáradhatatlan kiállással teszi.



"Képei érzékiek, szinte tapinthatóak, sokszor még mintha ízük, illatuk is volna. Költészete természetközeli, pontosan illik rá a népi szürrealizmusról mondott hasonlata: olyan mint az eső, valami megfoghatatlanból - a felhőből - jön, de a földet veri" - mondta Gelencsér Gábor a Huszárik Zoltán Alapítvány által állított emléktábla avatásán.



Huszárik Zoltán Balázs Béla- és posztumusz Kossuth-díjas filmrendező parasztcsaládból származott, kétéves volt, amikor apja meghalt. Az aszódi gimnáziumban érettségizve sikerrel pályázott a Színművészeti Főiskola filmrendezői szakára, azonban a kuláktörvény miatt 1952-ben eltávolították az intézményből. Ezt követően 1957-ig pályamunkás, olajbányász, szülőfalujában földműves, dekoratőr, biztosítási ügynök, szobafestő, művészeti előadó, 1957-től a Hunnia filmgyárban ügyelő volt.



1959-ben folytathatta tanulmányait a főiskolán, 1961-ben szerzett filmrendezői oklevelet. Asszisztensi státuszt kapott a filmgyárban, de mellette festett, grafikákat és könyvillusztrációkat készített. Pályáját rövidfilmekkel kezdte. Már kisfilmjeiben is feltűnt a sajátosan rá jellemző filmnyelv, közülük az Elégia (1965) nagy sikert aratott. A piacere című rövidfilmje számos nemzetközi fesztiválon kapott díjat.



Első játékfilmje a Krúdy Gyula világát szuverén módon, mégis hitelesen bemutató Szindbád (1971), amely a magyar filmművészet kiemelkedő alkotása Latinovits Zoltán ihletett megformálásában. Nem sokkal élte túl második játékfilmjét, az 1979-es Csontváryt.



1971-ben Balázs Béla-díjjal, 1978-ban érdemes művész címmel tüntették ki. A Kossuth-díjat 1990-ben (posztumusz) kapta meg.

