Az EP támogatja a külső határellenőrzés szigorítását

2017. október 25. 18:13

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta szerdán a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását szolgáló elektronikus rendszer felállítását és azt, hogy regisztráljanak mindenkit, aki az Európai Unión kívülről érkezik – közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint a terrorizmus elleni küzdelem támogatását célzó új be- és kilépési rendszer (EES) rögzíteni fogja a nem uniós állampolgárok nevét, ujjlenyomatát, arcképét, a belépés helyét és idejét is. Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetében is.

Mint elmondták, a rendszer révén könnyebben ellenőrizhető lesz, hogy a belépő a megengedett tartózkodás idejét nem lépte-e túl.

Az útlevelek hagyományos pecsételését és ellenőrzését a rendszer gyorsabbá teszi, és a hamis iratokat és a túltartózkodást is könnyebb lesz kiszűrni. Az adatokat alapesetben három évig, túltartózkodás esetében öt évig őrzik meg. A rendszerben tárolt adatokat a bűn- és terrorcselekmények megelőzésére, kiszűrésére és felderítésére is lehet használni a tagállamok közötti információ-megosztás által. Az információkhoz hozzáférnek a nemzeti határőrizettel és vízumkiadással foglalkozó szervek és az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol is. A tagállami menekültügyi hatóságok nem kapnak hozzáférést az adatbázishoz – tették hozzá.

Az új regisztrációs rendszerben összegyűjtött adatokat a külső határátkelőhelyeken dolgozók az illegális belépés és túltartózkodás visszaszorítására használhatják.

A rendszert – amelyben Bulgária és Románia is részt vesz – a schengeni együttműködés országai mellett azok a tagállamok is használhatják, amelyeknél befejeződött az úgynevezett schengeni értékelés vagy passzív részesei az európai vízuminformációs rendszernek – közölték.

Az új rendszer várhatóan 2020-ban kezd működni.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt hangoztatta, hogy a jelenlegi és a most kidolgozás alatt levő menekültügyi rendszer az embercsempészek malmára hajtja a vizet. Véleménye szerint olyan hatékony rendszert kell kidolgozni, amely még az unió határain kívül teszi lehetővé az illegális gazdasági bevándorlók szétválasztását a valóban menekültstátuszra jogosultaktól. Csak így számolható fel a migrációs válságból egyre többet profitáló embercsempészek üzleti modellje és növekvő befolyása - tette hozzá a képviselő.



Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy az embercsempészetet nem lehet megállítani sem még elrettentőbb határvédelemmel, sem a menekülteket segítő civil szervezetek indokolatlan megvádolásával.



"Azt kellene végre megérteni, hogy pusztán a határok lezárásával, a minél szigorúbb ellenőrzéssel nem fogjuk tudni megoldani a jelenlegi helyzetet" - fogalmazott. Minden késedelem, minden halogatás az embercsempészek malmára hajtja a vizet. Senki nem bújhat ki a közös felelősség alól következmények nélkül - tette hozzá a képviselő.

MTI