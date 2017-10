Lengyel-ukrán közös nyilatkozat az anyanyelvi oktatásról

2017. október 25. 21:16

Közös nyilatkozatot írt alá a lengyel és az ukrán oktatási miniszter, melynek értelmében kölcsönösen biztosítják az anyanyelvi oktatás lehetőségét egymás nemzeti kisebbségei számára - jelentette be szerdai varsói sajtótájékoztatóján Anna Zalewska lengyel oktatásügyi miniszter.

A kedd este aláírt dokumentum teljes szövegét szerdán a wpolityce.pl lengyel hírportál tette közzé.



A dokumentumban Ukrajna megerősítette, hogy a korábban kötött kétoldalú szerződések szerint továbbra is biztosítja a feltételeket a területén élő lengyel kisebbségnek az anyanyelv oktatásához, valamint az anyanyelven való tanuláshoz.



A nyilatkozat az óvodai, az általános és a középiskolai képzést is említi ebben az összefüggésben.



A dokumentumban Kijev megerősíti, hogy az új oktatási törvény "az államnyelven történő oktatással párhuzamosan" biztosítja az említett feltételeket az ukrajnai lengyel kisebbségnek.



A két fél egyúttal megerősítette az államnyelv oktatásának szükségességét is. Varsó a dokumentumban készségét fejezte ki, hogy megossza Kijevvel a nemzeti kisebbségi oktatás terén szerzett tapasztalatait és "jó gyakorlatát".



Antoni Stefanowicz, az Ukrajnai Lengyelek Szövetségének elnöke szerdán a PAP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: jobb lenne, ha a meglévő öt ukrajnai lengyel iskolában továbbra is megmaradna a lengyel nyelvű oktatás. "Az érettségizőknek ennek köszönhetően nagyobb esélyük lesz arra, hogy Lengyelországban folytassák tanulmányaikat" - szögezte le.



Mindazonáltal úgy vélte, hogy amennyiben az említett iskolákban az összes tantárgyat csak lengyelül tanítanák, az egyetemi felvételiken a lengyel diákok hátrányos helyzetbe kerülnének az ukrán fiatalokhoz képest.



Lengyelország korábban aggodalmát fejezte ki az új ukrán oktatási törvény kapcsán.



A Petro Porosenko elnök által szeptember 25-én aláírt új ukrán oktatási törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikke miatt több szomszédos ország is tiltakozott, köztük Magyarország és Románia. A jogszabály ezen része - amely egyébként csak 2020 szeptemberétől lépne hatályba - kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán. Ennek megvalósítása mellett a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása csak az első négy osztályban lesz engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban. Az 5. osztálytól kezdve minden tantárgyat ukránul oktatnak majd, viszont engedélyezi a törvény egy-két vagy több tantárgy oktatását bármely európai uniós tagország nyelvén.

MTI