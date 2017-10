A korrupció nyomait kutatják Szegeden a kormánypártok

2017. október 25. 22:09

Közérdekű adatigényléssel fordult a szegedi Fidesz és a KNDP az önkormányzathoz, az elmúlt 15 évből, azaz a Botka-korszak elejétől kíváncsiak különböző szerződésekre és adatokra - írja a Szegedma.hu.

Politikai maffia hálózta be az MSZP-t – így fogalmazott Botka László, amikor lemondott a miniszterelnök-jelöltségéről október elején.

A KDNP szegedi elnök-frakcióvezetője, Haág Zalán szerint ezt régóta tudhatja a szocialista városvezető, ugyanis 15 éve ezt tapasztalhatják a szegediek is – írja a Szegedma.hu. Hozzátette: alig van olyan nap, hogy Szegeden ne pattanna ki korrupciós botrány Botka közvetlen környezetében.

A KDNP és a Fidesz helyi frakcióvezetője egyaránt úgy látja, Szeged polgárainak is elegük van abból, hogy a város állandóan a korrupciós ügyei miatt kerül a sajtó érdeklődésének középpontjába, s hogy a napfény városa pontosan ugyanolyan szocialista település, mint amilyen Magyarország volt 2010 előtt, amikor seftelések, korrupciós botrányok jellemezték.

„Ebből elég volt, s éppen ezért közérdekű adatigényléssel fordulunk az önkormányzathoz, amelyben igyekszünk megtudni minden olyan lehetséges információt, amely segíthet tisztán látni abban, hogy milyen mértékben lehet érintett Szeged önkormányzata a korrupcióban, és van-e esetleg egyéb bűncselekményre utaló jel” – mondta a lapnak Haág.

Hozzátette: a törvény szerint köteles az önkormányzat a közérdekű adatigénylésre 15 napon belül válaszolni, de az elmúlt évek tapasztalatai miatt a városatya szerint ez nem feltétlen fog megtörténni. Megjegyezte, ha nem kapják meg a kért információkat, akkor bírósághoz fordulnak, amire már korábban is volt példa. „Ha közpénz elköltéséről van szó, akkor joga van mindenkinek megtudnia, hogy mire is fordítja azt a város, és ők pedig kötelesek erről számot adni. Ha nem adnak számot, akkor az is felér egy vallomással, hiszen akkor valószínűleg takargatnivalójuk van, vaj van a fülük mögött” – fűzte hozzá.

A Szegedma kérdésére Haág Zalán elmondta, hogy az elmúlt 15 év tekintetében tanácsadói szerződéseket, egyéb jelentősebb szerződéseket szeretnének látni, hogy meg lehessen állapítani, hogy reálisak voltak-e azok, vagy netán voltak-e túlárazások. A Szegedi Tükörrel kapcsolatban is kérnek adatokat, hiszen abban nemrég MSZP-s párthirdetés jelent meg, amivel kapcsolatban a helyi Fidesz és a KDNP szeretné tudni, mi volt az ellentételezése, s szeretnék látni a hirdetési szerződést is. Egyéb szolgáltatási szerződésekre is kíváncsiak, többek között személyszállításra, autóhasználatra, vendéglátásra és, szálláshely-szolgáltatásra vonatkozóakat – olvasható a lapban.

