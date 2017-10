Ha résnyire nyitjuk az ajtót, nem lesz megállás

2017. október 25. 22:40

Ha résnyire nyitjuk az ajtót, nem lesz megállás a kötelező kvóták meghatározásában – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt által indított Védjük meg Magyarországot! című országjárás pomázi állomásán, szerdán.

Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy a nemzetek Európájának koncepcióját tartják fenntarthatónak és nem szeretnének valamiféle Európai Egyesült Államokat létrehozni. Hozzátette, az Európába történő nagyfokú bevándorlás esetében azok a vezető európai államok akarják ránk kényszeríteni elhibázott bevándorláspolitikájukat, amelyek a jelenlegi helyzetet előidézték.

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy a pártja által Soros-tervnek elnevezett, Soros György nevéhez kötött, főként Európát érintő bevándorlási koncepciókat a Fidesz teljes mértékben elutasítja. A kommunikációs igazgató idézte Soros György egyik publikációját, amelyben az üzletember azt írta, „fő célom, hogy segítsek eljutni a bevándorlóknak Európába”.

A fideszes politikus elmondta, hogy az Európába özönlő bevándorlók között vannak menekültek, de javarészük gazdasági bevándorló, akiket nem lehet ilyen tömegben befogadni, mert az Magyarország és Európa összeomlásához vezet.

Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) adatai szerint Líbia partjainál egymillió ember várakozik, hogy mielőbb megindulhasson Európába, de 34-36 millióan vannak azok, akik Afrikából, a Közel-Keletről vagy Ázsiából indulnának el, és már elhagyták az otthonukat.

Hozzátette, szintén Soros György megfogalmazása az, „a mi tervünkben a nemzetállamok jelentik az akadályokat”.

Beszélt arról is, hogy nemrég előkerült egy dokumentum, amelyben a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) arról számolnak be: az Európai Parlamentben 226 olyan képviselő van, akik számukra megbízhatóak. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki.

Hidvéghi Balázs szólt arról, hogy a bevándorlás kérdésében nincs egység a politikai közéletben, sok ellenzéki politikus a bevándorlás teljes engedélyezése mellett áll.

A Fidesz kommunikációs vezetője kitért arra is, az Iszlám Állam vezetői is többször nyilatkozták, hogy sok ezer katonájukat küldték már a migrációs hullámmal Európába. Ha ennek csak a töredéke igaz, az is nagyon elrettentő – tette hozzá.

