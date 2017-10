Magyar Közösségi Ház Nagykaposon

2017. október 25. 23:29

Őseink 1956-ban azért harcoltak, hogy nekünk saját, szabadon választott életünk legyen, s mi tartozunk nekik azzal, hogy független hazánkat megvédjük - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán a felvidéki Nagykaposon (Velké Kapusany), ahol köszöntőt mondott a helyi Magyar Közösségi Ház 1956-os Emlékszobájának és Háztáji Vásárudvarának átadásán.

Az új létesítmények színes kulturális műsorral átszőtt ünnepélyes átadóján - amelyen mintegy százan vettek részt - a nemzetpolitikai államtitkár 1956 céljairól, azok máig ható üzenetéről beszélt, hangsúlyozva: a forradalom és szabadságharc a magyar nemzet összteljesítménye volt, olyan küzdelem, melynek céljai máig köteleznek.



Vannak pillanatok a történelemben, amelyek a magyarság közös pillanatai, amelyek összefogják a térben szétaprózódott nemzetet, s ilyen volt 1956 is, amely nem egy-egy társadalmi csoport, nem egy város, nem egy ország, hanem a magyar nemzet küzdelme, összteljesítménye volt - mondta Potápi Árpád János. Leszögezte: 1956 - amely megmutatta, hogyha legnagyobb próbáink együtt találnak bennünket, akkor nagy tettekre vagyunk képesek - minden magyaré.



Hatvanegy évvel ezelőtt őseink azért harcoltak, hogy nekünk saját, szabadon választott életünk legyen, azért, hogy ez a föld, amelyen élünk, továbbra is az otthonunk maradhasson, ahol jó élni, ahol lehet jövőt tervezni - hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár. Rámutatott: ezért a harcért őseinknek tartozunk azzal, hogy térségünk biztonságát ma nem hagyjuk veszélyeztetni, hogy független hazánkat megvédjük és azzal is, hogy szülőföldünket élhető hellyé varázsoljuk. Az átadott Háztáji Vásárudvart példaként említve hozzátette, hogy ez a létesítmény is a térségben élők itthon boldogulását szolgálja, olyan közösségi tér, amely hozzájárul majd az Ung-vidéki magyarság megmaradásához.



A Kassától keletre, a szlovák-ukrán határ közelében lévő, többségében magyarok lakta város Magyar Közösségi Házában az 1956-os Emlékszoba kialakítása az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egymillió forintos támogatásából valósult meg, a Háztáji Vásárudvar létrehozását a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta 7 millió forinttal.

