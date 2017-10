A kormányszóvivő lehet a pártelnök Franciaországban

2017. október 25. 23:35

Christophe Castaner francia kormányszóvivő szerdán megerősítette, hogy Emmanuel Macron államfő támogatásával jelölteti magát az elnöki párt, a Köztársaság lendületben (LREM) vezetői posztjára.

"Természetesen beszéltem erről Emmanuel Macronnal, Édouard Philippe miniszterelnökkel, de azokkal is, akik a kezdetektől kísérik Emmanuel Macront" - fejtette ki az igen válasz után a kormányszóvivő az RTL francia rádió azon kérdésére, hogy jelölteti-e magát az LREM élére. "Macron azért választott engem, és azért támogatja a jelöltségem, mert úgy érzem, hogy az LREM aktivistáinak bázisa is engem támogat. Ez egy fantasztikus kihívás" - tette hozzá.



A kormányszóvivőnek a tényleges jelöltséghez még össze kell gyűjtenie hatvan támogatói aláírást a párt nemzetgyűlési képviselőitől, szenátoraitól és egyéb tisztségviselőitől, és azokat november 2-ig benyújtania a pártot vezető testületnek. A 2016 tavaszán Emmanuel Macron által alapított mozgalomnak már 400 ezer tagja van, és jelenleg egy háromtagú testület vezeti.



A párt "fődelegáltjáról" azaz vezetőjéről az LREM országos tanácsa, azaz parlamentje november 18-án dönt lyoni kongresszusán.



Christophe Castaner jelezte, hogy jelenleg ő az egyetlen jelölt.



Arra a kérdésre, hogy pártvezetővé választása esetén a kormány tagja marad-e, Castaner elmondta: "Úgy gondolom, hogy a szóvivő nem lehet a kormánytöbbséget képviselő politikai mozgalom vezetője". Azt viszont nem zárta ki, hogy más poszton a kormányban marad.



"Az LREM mozgalom fődelegáltjának funkciója önkéntes, ami miatt mindenképpen muszáj, hogy az embernek legyen más pénzkereseti tevékenysége" - hangsúlyozta.



Az 51 éves politikus korábban a dél-franciaországi Alpes-de-Haute-Provence régió szocialista képviselője és Forcalquier település polgármestere volt, de országos ismertségre csak 2016-ban az LREM alapítójaként tett szert. A tavaszi elnökválasztási kampányban Emmanuel Macron legbelsőbb köréhez tartozott.



A baloldali kötődésű Castaner kinevezése a kormánypárt élére azért jelenthet előnyt az államfő számára, mert a kormánypolitikát a közvélemény és elemzők is inkább jobboldalinak tartják annak ellenére, hogy Emmanuel Macron a bal- és jobboldali megosztottságot meghaladó programot hirdetett meg.



A váltás a kormányszóvivői poszton várhatóan kisebb kormányátalakítást is maga után von novemberben.

MTI