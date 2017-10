Közel 10 százalékkal bővült a belföldi turizmus

2017. október 26. 11:23

Bővüléssel zárta a belföldi turizmus a harmadik negyedévet, a Szallas.hu portál legfrissebb elemzése szerint 8,1 százalékos volt a növekedés tavaly nyárhoz képest.

A portál korábbi adatai szerint az első negyedévben 8, a másodikban pedig 15 százalékkal nőtt a belföldi turizmus, és jó esély van rá, hogy a negyedik negyedévi növekedés is meghaladja majd az előző évit.



Az MTI-nek küldött csütörtöki közlemény szerint a rövid vakáció volt a legnépszerűbb az idei szezonban is, az 1-2 éjszakás foglalások együttesen az összes foglalás több mint felét tették ki.



Az átlagos foglalási érték 54 205 forint volt, az üdülések közel kétharmada 50 ezer forint alatti értéket képviselt. A legolcsóbb foglalás 1 886 forint volt, míg a legdrágább 3,5 millió forint - ismertette a részleteket Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezető igazgatója.



A szálláshely kategóriák között továbbra is az apartman, panzió, vendégház a legnépszerűbb, a nyaralások közel kétharmada szólt ezek közül valamelyikre. A foglalások 25 százaléka apartmanra vonatkozott, a második legkeresettebb kategóriának a vendégház bizonyult 20,47 százalékkal, ezt követte a panzió 16,53 százalékkal.



SZÉP-kártyával közel 20 százalékkal gyakrabban fizettek a harmadik negyedévben, tíz vendégből kettő így rendezte a számlát. A kártyahasználat átlagértéke is jelentősen emelkedett, a tavalyinál több mint 30 százalékkal magasabb, 81 066 forint volt.



A Szallas.hu adataiból az is jól látszik, hogy megnövekedett a mobilos felhasználók aránya: 2012-ben még alig 5 százalék volt a mobilos foglalások aránya, tavaly már a foglalások harmada érkezett mobiltelefonról, idén viszont minden második vendég okostelefonjáról intézte a szállás kiválasztását.



A top települések élmezőnyében nem volt változás, idén is Siófok, Budapest és Hajdúszoboszló volt a nyár slágere. A lista többi szereplője is ismerős már, egyedül Zamárdi férkőzött fel új belépőként a tízes listára, s ezzel Balatonlellét szorította le onnan. Megyék szerinti bontásban Somogy, Veszprém, Zala, Heves, Pest és Hajdú-Bihar fogadták a legtöbb turistát, a foglalások közel kétharmada szólt ezekbe a megyékbe. A külföldi úti célok közül jellemzően Horvátország, Lengyelország vagy Románia felé indultak nyaralni a magyarok a Szallas.hu adatai szerint. Horvátországba 27 százalékkal nőtt a foglalások száma az előző szezonhoz képest.

MTI