Halottak napja - Fokozott rendőri jelenlét a temetőknél

2017. október 26. 13:18

Fokozottabb rendőri jelenlét várható a közutakon és a temetők környékén péntektől, az elmúlt évekhez hasonlóan a rendőrség munkáját a polgárőrök is segítik - közölte honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön.

A rendőrség közleményében körültekintő közlekedést kért, miután várhatóan sokan indulnak útnak autóval Mindenszentek és halottak napja alkalmából, a közúti forgalom pedig az átlagos többszörösére nőhet. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhetnek.



A rendőrök elsősorban a forgalmat segítik a temetők környékén, de a szabálytalan közlekedőkkel szemben is fellépnek.



Ezekben a napokban a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendel el, ezért azt kérik, ne megszokásból közlekedjenek az emberek.



A rendőrség azt is javasolja, hogy az utazás megkezdése előtt az autósok ellenőrizzék autójuk állapotát, ha még nem tették, szereltessenek fel téli gumiabroncsot, a gyalogos-átkelőhelyeket pedig körültekintően közelítsék meg.



Fokozott ellenőrzéseket tart a rendőrség közrendvédelmi és bűnügyi szolgálata is megelőzve az ilyenkor gyakrabban előforduló eseteket, például gépkocsi feltöréseket, zseblopásokat, viráglopásokat és sírrongálásokat.



A tömegközlekedést használóknak a rendőrség azt javasolja: lehetőség szerint használják a pályaudvari érték- és csomagmegőrzőket.

MTI