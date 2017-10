Hajléktalanok - felkészült az ellátórendszer a télre

2017. október 26. 14:30

Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a november 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.

A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy most, október végén el tudjuk mondani: a felkészülés eredményeként senki nem kényszerül majd arra, hogy a hidegben közterületen éjszakázzon - mondta Czibere Károly.



Közölte, a felkészülés egyik elemeként bővítették a kapacitásokat: országosan a hajléktalan emberek számára 9600 férőhely áll rendelkezésre, és a krízisidőszakban a férőhelyek számát 1500-zal növelik. Ennek pénzügyi fedezetét az ellátók számára biztosították - tette hozzá.



Czibere Károly elmondta: a fentieken túl összesen 7500 férőhelyes nappali melegedők állnak rendelkezésre.



Hangsúlyozta, hogy nemcsak felkészítették, de tovább is fejlesztették az ellátórendszert. Példaként említette, hogy a kapacitásokat tovább növelik a "vörös kód" intézményének bevezetésével.



Ez azt jelenti, hogy ha extrém hideg esetén kiadják a "vörös kódot", akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécserszolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanokat ellátó rendszer az adott szükségletű hajléktalant nem tudja fogadni - magyarázta az államtitkár.



Közölte: a krízisidőszak többletterheinek finanszírozására 360 millió forintos támogatást biztosítottak pályázaton keresztül. Ezen felül "extrém terhelés" esetére 50 millió forintot különítettek el - tette hozzá.



Czibere Károly elmondta: az utcai szociális szolgálatok megerősítésére fejlesztési pályázatot hirdettek szeptemberben, ennek keretében autóvásárlást támogatnak, fenntartónként 5 millió forinttal. Továbbá a jelenlegi 83 utcai szociális szolgálatot további 5-tel bővítik.



Ezeken felül a diszpécserközpontokat is szeretnék megerősíteni, erre a célra 62 millió forintot biztosítanak - közölte, megjegyezve, hogy a krízisautók működését 15 millió forinttal támogatják.



Czibere Károly elmondta, a hajléktalanok téli egészségügyi ellátására 92 millió forintot biztosítanak.



A télen folytatódik az a 4 milliárd forintos európai uniós finanszírozású program, amelynek köszönhetően naponta négyezer adag meleg ételt osztanak szét hajléktalan embereknek.



Az államtitkár kitért arra is, hogy 13 millió forintból program indul négy budapesti aluljárói helyzet kezelésére.



"Az aluljárókat vissza kell adni a közlekedőknek, a hajléktalanoknak pedig esélyt kell adni, hogy ne aluljáróban töltsék az éjszakát" - fogalmazott.



Czibere Károly közölte azt is, hogy a tavasszal meghirdetett Elsőként lakhatást! elnevezésű reszocializációs program - amely azt szolgálja, hogy egy hajléktalanná váló ember ne ellátóintézménybe, hanem albérletbe kerüljön - keretét a megnövekedett érdeklődés miatt 1,7 milliárd forintról 2 milliárdra növelték.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a kihűlés által veszélyeztetett emberek között nagyobb arányban vannak azok, akik a saját otthonukban vannak kitéve ennek a veszélynek. Az önkormányzatoknak ezen a területen speciális felelősségük van, adott esetben közbe kell lépniük és segíteniük kell - mondta.



Közölte azt is, hogy a kormányzat a szociális tűzifaprogram keretét 3 milliárd forintról 4 milliárdra növelte.



Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója elmondta, hogy az országban hét diszpécserszolgálat működik, a közép-magyarországi regionális diszpécserszolgálat feladatait az alapítványuk látja el, amely ennek során 33 budapesti utcai gondozószolgálat működését is koordinálja.

MTI