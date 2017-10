Halloween-programokkal is készül a Fővárosi Állatkert

2017. október 26. 17:44

Az őszi iskolai szünetben és a hozzá kapcsolódó hétvégéken változatos Halloween-programokkal várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert, amelyet ebben az időszakban a 14 éven aluli gyermekek ingyenesen látogathatnak.

A kilencnapos rendezvény ideje alatt többek között látványetetésekkel és állati tréningekkel várják a közönséget, az érdeklődők megismerkedhetnek például a sörényes hangyászokkal, a pelikánokkal, az ázsiai vadkutyákkal, a brazil óriásvidrákkal, a Madagaszkár-ház és az édesvízi akvárium lakóival, a gorillákkal, a földimalacokkal, a keákkal és a tapírokkal is. Emellett naponta két tréninget tartanak az oroszlánfókáknál, egyet pedig az elefántoknál - közölte az intézmény az MTI-vel.



A fenti programok mellett az állatkerti halloween részeként szombaton tartják az emberszabásúak napját, amelynek témája a majmok vadonbeli élete, állatkerti tartása, a fennmaradásukat fenyegető veszélyek, illetve azok az erőfeszítések, amelyeket az állatkertek tesznek az emberszabásúak megőrzése és védelme érdekében. A nap programjai a kert gorilláinak és orangutánjainak otthont adó emberszabású majmok házában lesznek, ahol játékos vetélkedőkkel és előadásokkal várják az érdeklődőket a majmok gondozói, valamint a Jane Goodall Intézet munkatársai. A délelőtti órákban a közönség annak is tanúja lehet, milyen ajándékokat kapnak az orangutánok és a gorillák az emberszabásúak napja alkalmából.



Október 31-én, a mindenszentek előtti napon Halloween-játszóház várja a családokat a Varázshegyben, az állatkerti Nagyszikla belsejében. A program részeként lesz tökfaragás, célba dobás, "szellemes" bowling, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások, valamint óriás memóriajáték, arcfestés és tökamőba is.

MTI