Gyurcsány: az LMP a legnagyobb akadály

2017. október 27. 11:55

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában azt mondta, ha 60-70 egyéni körzetben veszít a Fidesz a jövő áprilisi országgyűlési választásokon, akkor kisebbségbe szorul. Szerinte ennek a demokratikus ellenzéki oldalon a "legnagyobb akadálya" az LMP.

A műsorban, amelyben hárompárti ellenzéki vitát tartottak Szél Bernadett, az LMP társelnöke, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnökének részvételével, Gyurcsány Ferenc a Fidesz leváltásának forgatókönyvéről egyebek mellett azt mondta: az LMP-nek "elhanyagolható" esélye van akár csak egy választókörzetben is győzni; ráadásul már 2014-ben is elvesztettek 11 körzetet, amely nyerhető lett volna, ha az LMP együttműködik.



Szél Bernadett úgy válaszolt: Gyurcsány Ferenc a legnagyobb akadálya ennek, mivel bukott kormányzás fűződik a nevéhez, személyes felelőssége van abban, ahogy Orbán Viktor hatalomra tudott kerülni, és nagyon sokan emlékeznek még az Orbán Viktor kormányra kerülését megelőző nyolc évre is.



Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: az a helyes magatartás, amelyet az Együtt, a Párbeszéd, az MSZP és a DK képvisel, hogy bár vannak különbségek, "de egyéniben együtt kell indulni".



A DK elnöke úgy fogalmazott, hogy Szél Bernadett tavaly Tusnádfürdőn Kósa Lajossal "egymás szavába vágva sorosozott", valamint ő és az LMP "a Fidesszel és a Jobbikkal működött együtt" például az alkotmánybíró-választásban, ezért nem hiteles, ha korszakváltásról beszél. Hozzátette: az LMP "hirtelen fölfedezte magában a Fidesz-ellenességét", a baloldalon keresi a helyét, és "átalakuláson megy keresztül", mint a Jobbik.



Szél Bernadett azt válaszolta: megérti, hogy Gyurcsány Ferencnek szitokszó a korszakváltás, mert irritálja, hogy az LMP az elmúlt 27 év meghaladásáról beszél. Kitért arra is, hogy a DK elnöke "kollaboránsnak nevezte" őket, amikor azért küzdöttek, hogy az Alkotmánybíróságban olyan bírák is legyenek, akik próbálnak a jogállamnak érvényt szerezni.



Karácsony Gergely többek között arról beszélt: bár valószínűleg sok vitája lenne Gyurcsány Ferenccel, de együtt tudnak működni, azért, mert tudja, hogy sok egyéni körzetben a DK-s jelölt a legjobb.



Kiemelte: egy közös lista szerinte nem tudná megszólítani a Fidesszel szembeni, változást akaró sokszínű tábort, de egy-egy választókerületben vannak emberek, akik igen. Ha minden párt elindítja a maga jelöltjét a választókerületekben, és nem értékelik azokat a jó jelölteket, akik nem az ő pártjuk színeiben, de az ellenzék támogatásával el tudnák hozni a változást, akkor a saját programjukból nem valósul meg semmi és Orbán Viktor marad a miniszterelnök - tette hozzá.



Mindhárom politikus elzárkózott a választási együttműködéstől a Jobbikkal.

