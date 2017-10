Szenzációs magyar siker a szakmák olimpiáján

2017. október 27. 12:22

A nemzet legjobbja lett Cseke Szabolcs az október közepén megrendezett szakmák olimpiáján Abu-Dzabiban. Az érdi 21 esztendős festő a szakmájában induló 23 ország fiatal versenyzői között a 4. helyet szerezte meg, 733 pontos összpontszámával pedig a húszfős magyar csapat legjobbja lett.

Világraszóló sikert ért el szakmájában néhány napja a 21 éves érdi Cseke Szabolcs festő a fiatal szakmunkások olimpiáján Abu-Dzabiban. Az idén az Egyesült Arab Emirátusokban rendezett WorldSkillsen ezt megelőzően soha ennyi ország és versenyző nem indult még el: az idei megméretésen 57 nemzet 51 szakmában ezerháromszáz fővel képviseltette magát.

A 19 szakmában induló húszfős magyar csapat végül egy bronzéremmel és kilenc kiválósági éremmel tért haza. Ezzel Magyarország az induló országok közül az összes érempont alapján a 22., a szakmájukban az első 25 százalékba bekerült versenyzők száma alapján pedig a 18. helyen végzett.

A nemzet legjobbja címet 733 megszerzett pontjával Cseke Szabolcs festő érdemelte ki – az informatikai rendszer-üzemeltető szakmában bronzérmes magyar versenyző 720 pontot gyűjtött össze.

A versenyzők felkészülését a SkillsHungary Program szervezte

A fiatalember az érdi Kós Károly Szakképző Iskolában érettségizett, majd ugyanitt megszerezte a festő szakképesítést is. Már megfigyelőként részt vett a göteborgi EuroSkillsen 2016-ban, ami annyira megtetszett neki, hogy beadta jelentkezését az idei WorldSkills hazai előválogatóira.

Cseke Szabolcs felkészülését a PPG Trilak Kft. támogatta. Csáki Csaba szakmai előadó elmondta, hogy két válogató és egy úgynevezett szétlövés után dőlt el, hogy a WorldSkillsen a PPG Trilak szponzorálásával festő szakmában Cseke Szabolcsot indítják el a magyar csapat tagjaként.

A versenyzők felkészülését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara SkillsHungary Programja szervezte és támogatta, ehhez csatlakoztak a szponzorok és a felkészítők. A kijutást a versenyre 24 szakmai támogatóval, 48 szakmai felkészítővel, 13 780 óra intenzív felkészüléssel valósult meg.

Csáki Csaba mentor februártól heti öt, de olykor hat napot készült a versenyre Cseke Szabolccsal: a napi nyolc-tizenkét órás edzéseken a világverseny végéig több mint háromszáz liter festéket használtak el. A legtehetségesebb fiatal magyar festők a PPG Trilak támogatásával 2011 óta vehetnek részt a szakmák olimpiáján, de ilyen jó eredményt Cseke Szabolcs előtt még senki nem ért el ebben a kategóriában.

Egyre inkább megbecsülik a festőket hazánkban

A festő olimpikonoknak egy öt elemből álló feladatsort kellett időre végrehajtaniuk, amiben többek közt tapétázás, színkeverés és dekorációs festés is szerepelt. Horváth József, a PPG Trilak Festőakadémiájának vezetője azt mondta: egy festékgyártó cégnek nem lehet más célja, minthogy minél több festő legyen az országban, akik felhasználják termékeiket.

Ezért sem volt kérdés, hogy 2011-től a legmagasabb szinten szponzorálják a fiatal festőket és mázolókat, amivel a hazai szakképzést és utánpótlást is támogatják. Talán az eddigi világversenyeken elért jó eredményeknek is köszönhető, hogy hazánkban az utóbbi években egyre inkább megbecsülik a festőket. Az első világversenyen a PPG Trilak tapasztalatokat gyűjtött a legeredményesebb szponzorációról, támogatottjuk 2012-ben Belgiumból, rá egy évre pedig Németországból is Kiválósági Medállal térhetett haza.

„A felkészülésünk profizmusa az idei világversenyre csúcsosodott ki. Szántunk időt Szabolcs mentális felkészítésre is, amiben Bikkfalvi Réka pszichológus vállalt oroszlánrészt, de jártunk Franciaországban is, hogy az ottani versenyző felkészítését tanulmányozzuk, hiszen a fiatal francia festők korábban több első helyezést is szereztek a szakmák olimpiáján. A sikeres szerepléshez három fontos dolog kell: egy jó szponzor, egy elhivatott szakértő és egy végig motiválható versenyző. Ez a három dolog most Szabolcs esetében szerencsésen találkozott” – magyarázta Horváth József.

A PPG Trilak Festőakadémiájának vezetője a szakmák olimpiáján elindult minden magyar versenyzőnek, szakértőnek és szponzornak gratulál. A munka azonban nem áll meg, hiszen jövőre Budapesten rendezik meg az EuroSkills versenyt, ahol az európai országok legjobb fiatal szakemberit várják hazánkba, hogy tudásukat összemérjék.

A PPG Trilak erre az eseményre ösztöndíjprogramot indít, amelyre reményeik szerint legalább harminc fiatal festő és mázoló, díszfestő és művészeti tanuló jelentkezik majd, akik közül a festékgyártó cég kiválasztja a legjobb hármat, felkészíti és megversenyezteti őket, majd a legjobban teljesítőt tovább képzi és anyagilag is támogatja az EuroSkillsen való elinduláshoz.

Jelentkezni 25 év alatt lehet a ferencz.dora@ppg.com e-mail címen. Bővebb információért a PPG Trilak Festőakadémiát lehet hívni a 06-1-421-6222-es számon, vagy a fenti e-mail-címen lehet érdeklődni.

