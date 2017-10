Megkezdte a LOT a magyar személyzet felvételét

2017. október 27. 14:23

Megkezdte a lengyel LOT légitársaság a magyar személyzet felvételét a jövő májusban Budapestről New Yorkba és Chicagóba induló járatokra - mondta Adrian Kubicki, a társaság szóvivője pénteken Budapesten.

A tervek szerint a LOT összesen 65 magyar légiutas-kísérőt vesz fel, őket a LOT saját leányvállalata fogja foglalkoztatni és a budapesti tengerentúli járatokon fognak szolgálatot teljesíteni.



A szóvivő elmondása szerint a járatok foglalási adatai az ütemtervnek megfelelően haladnak, a legtöbb foglalás 3-4 hónappal az első indulás előtt érkezik be, ezért még túl korai a konkrét számokról nyilatkozni.



Hangsúlyozta, hogy ezzel is kifejezik elköteleződésüket a magyar piac iránt. Mint kifejtette, a LOT korábban is kifejezte, hogy aktív szereplő akar lenni a közép-kelet-európai piac konszolidálásában, de nem légitársaságok felvásárlásával, hanem új bázisok nyitásával.



Adrian Kubicki nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy Budapestről úgynevezett ráhordó járatokat indítanak a régióba, a gépeket már megrendelték, és további tengerentúli útvonalakat is vizsgálnak Budapestről keleti és nyugati irányba egyaránt. Megemlítette, hogy Argentína, Dél-Korea és Kína figyelemreméltó célország, de még túl korai lenne bejelentést tenni.

MTI