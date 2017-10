Gyilkosok, bűnözők érkeznek a migránsokkal a határhoz

2017. október 27. 16:42

A kormánypártok szerint gyilkosok és bűnözők érkeznek a migránsok közé vegyülve a magyar határhoz.

Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: az elmúlt héten két olyan esemény történt, ami komoly figyelmeztetés az állampolgárok és a kormány számára egyaránt, és ami azt jelzi, hogy gyilkosok és bűnösök érkeznek migránsok közé vegyülve a déli határhoz.



Hollik István felidézte, hogy Pakisztán legkeresettebb tömeggyilkosa, akit 70 gyilkossággal vádolnak, és az Interpol körözési listáján is szerepel, Görögországban menekültstátuszt kapott és egy 42 tagú migránscsoporttal érkezett a magyar határhoz. A magyar rendőröknek, és a magyar-osztrák együttműködésnek volt köszönhető, hogy nem jutott tovább.



A másik eset múlt szombaton történt, amikor magyar fiatalokat támadtak megy Baranyában, az M60-as egyik pihenőjében - közölte. A három magyar fiatal autójába nyolc migráns próbált meg bejutni, de szerencsére el tudtak menekülni és nem esett bántódásuk.



Hollik István rámutatott: miközben gyilkosok és bűnösök érkeznek a migránsok közé vegyülve, Brüsszel a Soros-terv végrehajtásán és Európa migránsokkal való elárasztásán dolgozik. A veszély egyre nagyobb, mégis arra készülnek, hogy még több migránst engednek be, és az unió minden tagállamába betelepítik őket.



A kormánypárti politikus hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarországot, és a magyar emberek biztonságát, ezért arra kérnek mindenkit, vegyen részt a nemzeti konzultációban és mondjanak véleményt a Soros-tervről.



A Jobbik tavaszi plakátkampányáról, illetve arról, hogy jogtalanul kaptak helyeket, kérdésre azt mondta: a törvényeket mindenkinek be kell tartani, még Simicska Lajosnak is. Ha a hatóságok azt látják, valaki nem tartja be azokat, el kell járniuk - rögzítette.



Arról, hogy hírek szerint a kisgazdák az LMP-vel és a Jobbikkal váltanák le a mostani kormányt, és Simicska Lajost látnák szívesen a miniszterelnöki poszton, azt mondta: az ellenzéki hatalmi marakodással nem foglalkoznának, de Simicska Lajos ezek szerint nemcsak a Jobbikot vásárolta meg, illetve tette be a lábát, hanem más pártokkal is így tett.

MTI