Nógrádi: Tragédia, ha nem egyeznének meg Merkelék

2017. október 27. 16:47

A Jamaica-koalíció egy kényszerházasság és várhatóan csak hónapok múlva jön létre. Végül meg fognak egyezni a pártok, mert az tragédia lenne Németországnak és Európának is, ha nem tennék meg – állapította meg Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

Egy hónappal ezelőtt rendezték meg a német választásokat, azóta zajlanak az egyeztetések a lehetséges kormánykoalícióról. A legnagyobb esély a jobboldal, a zöldek és liberálisok, vagyis a fekete-zöld-sárga pártszövetségre van.

Még hónapokig egyezkedhetnek

A Jamaica-koalíció egy kényszerházasság, ugyanis senki nem hajlandó összefogni a kommunista utódpárttal, a Linkével és a szélsőjobboldali AfD-vel sem, az ellenzéki szociáldemokraták pedig nem akarnak belépni a koalícióba. A német társadalom úgy érzi, nincs más választás, meg kell állapodniuk Merkeléknek, ám ez még hónapokig is eltarthat – vélte Nógrádi György.

Ennek az az oka – folytatta, hogy stratégiai kérdésekben nincs egyetértés a pártok között. A Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) például kétszázezerben limitálná évente a bevándorlók számát, a zöldek szerint viszont szükség van a családegyesítésre is, amit már tavasszal megindítanának.

Nehezíti az is a megegyezést, hogy a pártok programjaikban olyan ígéreteket tettek, amelyek 100 milliárd euróval növelnék a költségvetési kiadásokat, holott „csak” 30 milliárd euró többlettel zárt a büdzsé; a kiadások növelését pedig az alkotmány sem engedi – tette hozzá a szakértő.

Tragédia lenne a sikertelenség

Nógrádi szerint most minden párt „diktál”, megpróbálja a legtöbbet elérni, de végül megegyeznek majd, mert ha nem tennék, az tragédia lenne Németországnak és Európának is. Úgy vélte, ha Merkel ügyes, akkor kormányon ugyanúgy megpróbálja majd „ledarálni” a két kispártot, ahogy tette azt a szociáldemokratákkal is.

A kormányalakításra vonatkozóan egyébként nincs időhatár, csak arra, hogy a választások után egy hónappal össze kell ülnie a német parlamentnek. Ez pedig már megtörtént.

