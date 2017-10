Sayán - veszélyben a lengyel bíróságok függetlensége

2017. október 27. 17:34

Lengyelországban veszélyben van a bíróságok függetlensége - vélekedett pénteken Diego García-Sayán, az ENSZ jelentéstevője, aki a készülő lengyel igazságügyi reformot vizsgálja. Rafal Bochenek lengyel kormányszóvivő pénteken alaptalannak minősítette ezt az állítást.

Diego García-Sayán hétfőn érkezett Lengyelországba a lengyel hatóságok tavalyi meghívására, tárgyalt a lengyel igazságügyi és külügyi tárca, az államfői hivatal és a bírák képviselőivel, valamint az emberi jogi szóvivővel is. García-Sayán jövő év júniusában készül bemutatni jelentését az ENSZ emberi jogi fórumán.



Látogatását az ENSZ jelentéstevője pénteki varsói sajtóértekezletén úgy foglalta össze: első benyomása az, hogy "Lengyelországban ma veszélyben van a bíróságok függetlensége, akárcsak a demokrácia más alapszabályai, mint amilyen a jogállamiság".



Véleménye szerint a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) által elindított igazságügyi reform aláássa a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. "Támadás indult az igazságügy ellen" - mondta.



García-Sayán bírálta többek között azt, hogy "zárt ajtó mögött tárgyalnak" a bírósági reformot előkészítő két - az országos igazságszolgáltatási tanácsot (KRS) és a legfelsőbb bíróságot érintő - törvénytervezetről, amelyeket szeptemberben Andrzej Duda államfő a parlamentbe nyújtott be az általa júliusban megvétózott jogszabályok helyett.



A jelentéstevő ezzel arra utalt, hogy Duda a törvénytervezeteiről - amelyekről benyújtásuk előtt más parlamenti pártokkal is egyeztetett - az utóbbi hetekben négy alkalommal tárgyalt Jaroslaw Kaczynskivel, a PiS elnökével. A PiS ugyanis kifogásolta az államfő javaslatainak egyes megoldásait, az egyeztetések a bejelentések szerint még folytatódni fognak.



Az ENSZ jelentéstevője szerint a bíróságok függetlenségét Duda új tervezetei is veszélyeztetik, annak ellenére, hogy "egy sor hibát kiküszöböltek".



García-Sayán nyilatkozatát kommentálva Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter leszögezte: "Hiszen az igazságügyi reform még meg sem született". Ezzel arra utalt, hogy a bírált jogszabályok zöme még nem hatályos.



Rafal Bochenek kormányszóvivő "hamisnak és Lengyelország iránt igazságtalannak" minősítette az ENSZ jelentéstevőjének szavait. Szerinte a készülő, más európai országokban érvényes megoldásokat követő törvények demokratikusabbá tennék a lengyel igazságügyet, és kiküszöbölnék a torz jelenségeket.

MTI