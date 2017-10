A 90 éves Tornai Józsefet köszöntötték

2017. október 27. 21:20

Pályatársai és tisztelői köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Tornai József Kossuth-díjas költőt, a nemzet művészét, a Magyar Írószövetség örökös tagját és egykori elnökét pénteken este a szervezet budapesti székházában.

Tornai József alkotásai biztos építőkövei egy történelmi-szellemi korszaknak, hozzájárulnak egy civilizáció fennmaradásához és kiteljesedéséhez - fogalmazott az ünnepségre küldött levelében Hoppál Péter kulturális államtitkár, aki szerint a hét évtizedes, a maradandóság jelét magán viselő életmű hatalmas gazdagságát jelzi a magyar irodalomban páratlanul nagyszámú, eddig összesen 46 kiadott Tornai-kötet.



Tornai József egyetemes lírai világa csak a mindenséggel, a kozmosz irdatlan mélységeivel mérhető. Művészete a költészet legősibb hagyományával áll szimbiózisban - mondta Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke. Kiemelte: bepillantva a Tornai-univerzumba az olvasó az emberi, sőt az állati, növényi és ásványi lét egészével találja szembe magát.



Mezey Katalin, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) irodalmi tagozatának vezetője hangsúlyozta: a 90 éves költő köteteiben újra és újra nekifut a világ, az élet és a létezés megértésének. Életpályája rámutat, hogy az alkotó embert leginkább és legkövetkezetesebben az írásai, a versei emelik fel.



Tornai József a 20. század nagy lírikusai között a legjelentősebbek egyike - hangsúlyozta Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, drámaíró és dramaturg a Magyar Írók Egyesülete nevében.



Szerencsés az a nemzeti irodalom, amelynek három olyan költőóriása - Vasadi Péter, Lator László és Tornai József - van, aki a 90. életévébe lépve vagy már be is töltve azt, még mindig dolgozik - fogalmazott Turczi István, a Magyar P.E.N. Club főtitkára.



Az ünnepségen a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) nevében Radics Péter, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft. (MANK) részéről Mirtse Zsuzsa író-költő köszöntötte a Kossuth-díjas szerzőt.



Az est végén Tornai József úgy fogalmazott: hosszú élete alatt azt tanulta meg, hogy nagyon keveset tudunk a "rettenetes valamiről, amit az emberiség világnak keresztelt el".



"Látszólagos ellentmondás, de ez azt is jelenti, hogy igyekeznünk kell minél többet tudni. A költő feladata pedig az, hogy tisztában legyen a világ összes paradoxonjaival" - fűzte hozzá a 90 éves szerző.



Az esten Szabó András szavalta Tornai József verseit, nagybőgőn Devich Benedek, zongorán Magyar Valentin működött közre.

MTI