Megemlékeztek Bukarestben a tűzvész áldozatairól

2017. október 27. 23:11

Néma felvonulással és a tragédia helyszínén rögtönzött rövid zenei műsorral emlékeztek meg barátok, hozzátartozók és túlélők pénteken Bukarestben a Colectiv-klubban történt, 65 ember halálát okozó tűzvész második évfordulójáról.

A kormány székhelyétől több százan indultak égő mécsesekkel a két évvel ezelőtt leégett Colectiv-klubhoz, ahol a tragédiába torkollott koncertet adó Goodbye to Gravity nevű rockegyüttes néhány számát játszották el a tűzvészben szintén megsebesült vagy meghalt zenészek barátai.



Az évforduló közeledtével a román média azt nehezményezte, hogy a még első fokon sem született ítélet a tragédia bíróság elé állított feltételezett felelősei ügyében, ezek pedig a tűzvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyó klubtulajdonosok, a szórakozóhely ellenőrzését elmulasztó tűzoltók és a működési engedélyt a rendellenességek ellenére kiadó kerületi polgármester.



A Digi 24 hírtelevízió a napokban egy olyan, a korábbi Ciolos-kabinet által megrendelt, a mostani kormány által eddig állítólag eltitkolt szakértői jelentést tett közzé, amely a román egészségügyi hatóságok és az akkori tárcavezető felelősségét is felveti. A jelentés készítői szerint ugyanis a baleset idején egyetlen romániai kórházban sem voltak megfelelő körülmények a súlyos égési sérültek megfelelő ellátására, a felajánlott külföldi segítséget a hatóságok mégis csak napokkal később, a közvélemény nyomásának engedve vették igénybe, és emiatt a Colectiv-tűz sok olyan sérültje halt bele a kórházban szerzett fertőzéseibe, akiket külföldön megmenthettek volna.



2015. október 30-án mintegy 350-en vettek részt a Goodbye to Gravity együttes második lemezét bemutató koncerten. Az előadáson egy rosszul elhelyezett pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a gyúlékony anyagból készült hangszigetelést, a helyiség pillanatok alatt lángba borult, a szűk kijáraton keresztül pedig az áldozatok nem tudtak idejében kimenekülni. A tűzvész éjszakáján 27-en vesztették életüket, 150 ember került kórházba. További 38 áldozat napokkal, hetekkel később halt bele elszenvedett égési sérüléseibe, a füstmérgezés szövődményeibe és a kórházi fertőzésekbe.



A tragédia után elkeseredett emberek tízezrei vonultak utcára Bukarestben a hatóságok bűnös hanyagsága és a felelősséget elhárító korrupt politikusok ellen lázadva, majd a népharagra hivatkozva lemondott a korrupcióval vádolt Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök és kormánya.

MTI