Mi történhet most Katalóniával?

2017. október 28. 08:50

Spanyolország kettős földrengést él át: a katalán parlament megszavazta a "Katalán Köztársaság létrehozását célzó javaslatot, míg a madridi kormányzat kész példa nélküli keménységgel lecsapni a szakadár régióra. A spanyol szenátus megszavazta a katalán kormány feloszlatását és előrehozott parlamenti választások megrendezését.

A Katalán Parlament függetlenségi pártjai megszavazták a “Katalán Köztársaság” létrehozását. A titkos szavazáson az indítványt 70 képviselő támogatta igen szavazattal, 10-en voksoltak ellene, ketten pedig üres papírt dobtak a szavazóurnába. A szavazás eredményét hatalmas üdvrivalgással fogadta a barcelonai parlament épületének közelében, az utcán összegyűlt többezres tömeg, amely kivetítőkön követte az ülésteremben zajló eseményeket.

Kitörő lelkesedéssel reagáltak azok a függetlenségpárti katalán polgármesterek is, akiket erre az alkalomra a parlamentbe invitáltak, ahol egy különteremben figyelték a szavazást. Girona a döntés hírére azonnal levette a városháza homlokzatáról a spanyol zászlót.

Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1 Szemtől szembe című műsorban elmondta: a 155. cikkelyt még nem alkalmazták, mióta a spanyol alkotmány hatályban van. Ennek lényege, hogy amennyiben Spanyolország 17 autonóm közösségének valamelyike nem tartja be a spanyol alkotmányt, akkor az adott autonóm közösség vezetéséhez kell fordulnia a kormánynak, és kérnie kell, térjen vissza az alkotmányos keretek közé. Ha ez nem történik meg, akkor a spanyol parlament felsőháza felhatalmazhatja a központi kormányt, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg az alkotmányosság helyreállítása érdekében. Először a nyolcvanas években került a Kanári-szigetekkel kapcsolatban a kormány közel ahhoz, hogy alkalmazza a 155. cikkelyt – tette hozzá.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök és Soraya Sáenz de Santamaría spanyol miniszterelnök-helyettes a spanyol szenátus rendkívüli ülésén a madirid parlamentben 2017. október 27-én. (MTI/EPA/Fernando Villar)

Nem valószínű, hogy katalónia önálló lesz

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója azt mondta, nem hiszi, hogy a mai nap eseményei után feltétlenül beszélhetünk egy önálló katalán államról. Úgy fogalmazott: nincs nagyhatalmi támogatottsága a függetlenedési törekvésnek.

Tóth Norbert elmondta, hogy a népek önrendelkezési joga nem illeti meg Katalónia lakosságát, így a katalán lakosság nem minősül népnek a nemzetközi jog szerint. Csak akkor tudna Katalónia függetlenedni, ha Madrid ebbe beleegyezne – fűzte hozzá.

Amíg nem jön létre olyan helyzet, mint például Csehszlovákia megszűnésekor, vagyis, hogy egy államalakulatban megegyeznek egymással, és ezt egy nemzetközi szerződés is szentesíti, addig önálló államról ne beszélhetünk – tette hozzá Kovács István.

A katalán függetlenségnek nincsen igazi barátja a nagyhatalmak között – jelentette ki a szakember.

Kovács István szerint egyfajta destabilizáció figyelhető meg Európa-szerte, és ebből adódhat, hogy újabb és újabb függetlenségi mozgalmak alakulnak ki.

Kovács István arról is beszélt, hogy ha a katalán függetlenségi mozgalom magasabb hőfokra kapcsol, a baszkok is elkezdhetnek mozgolódni. Nekik még nagyobb autonómiájuk van, ráadásul Baszkföld nem kizárólag Spanyolországban található – húzta alá.

A spanyol szenátus megszavazta a katalán kormány feloszlatását és előrehozott parlamenti választások megrendezését.

Tóth Norbert ezzel kapcsolatban úgy vélte, ez a katalánoknak nem jöhet rosszul a kampányban, hiszen azt mondhatják, elnyomják őket. Emellett az is megtörténhet, hogy betiltják az Együtt az igenért pártszövetséget – jelentette ki.

Rajoynak nincs más választása

Kovács István azt is elképzelhetőnek tartja, hogy nem is lehet majd választásokat tartani Katalóniában.

Azt is aláhúzta, hogy Rajoynak nincs más választása, mint hogy megpróbálja egyben tartani az országot. Eljöhet az a pont, amikor nem lesz más lehetősége a kormánynak, mint minden eszközzel megvédeni az ország területi integritását – fűzte hozzá.

Tóth Norbert pedig azt mondta: akár rendkívüli állapotot is bevezethet a spanyol kormány, vagyis politikailag is és jogilag is komoly következmények jöhetnek.

