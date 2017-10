A nyugdíjasok is áldozatai a Czeglédy-botránynak

2017. október 28. 12:37

Nyugdíjasok is áldozatai Gyurcsány és a baloldal korrupciós botrányának - jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakciójának szóvivője szombaton Debrecenben sajtótájékoztatón.

Halász János szerint "hétről hétre újabb megdöbbentő fejlemények látnak napvilágot a Czeglédy-botrányban".



A legfrissebb hírek szerint nemcsak diákokat, hanem idős embereket is becsaptak: nyugdíjasokat is dolgoztattak, majd nem fizették ki őket - tette hozzá a frakciószóvivő.



Halász János szerint a két legkiszolgáltatottabb munkavállaló a diák és az idős ember, ezért idys "felháborító, hogy épp ezt a két korosztályt használták ki és csapták be Czeglédyék".



"Ez gyalázatos viselkedés" - mondta a Fidesz-frakció szóvivője megjegyezve: mindeközben Gyurcsány és a szocialisták tovább falaznak Czeglédynek, "holott már lebuktak, hiszen kiderült, hogy Gyurcsány pénzelte Czeglédyt, vagyis Gyurcsány ott áll a cég mögött".



A frakciószóvivő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "az eltüntetett pénzekből minden bizonnyal az MSZP és a DK kampányát akarták finanszírozni".



"Ezért mondjuk mi azt, hogy a Czeglédy-botrány Gyurcsány és az egész baloldal korrupciós ügye" - fogalmazott Halász János hozzátéve: "és ennek a korrupciónak úgy tűnik, hogy nemcsak diákok, hanem nyugdíjasok is az áldozatai".

MTI