FAZ: Orbán Viktor dörzsölte a tenyerét

2017. október 28. 12:49

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív német lap a csehországi és ausztriai választásokkal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal szombati számában.

Új árkok Európában című írásukban a szerzők, Christian Geinitz és Hendrik Kafsack kiemelték: a csehországi és ausztriai választások után erősödik az aggodalom, hogy "egy +keleti tömb+ alakulhat ki az EU-ban", és ugyan "pénzzel sok vitát el lehet simítani, de korántsem valamennyit".



Kifejtették: Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a menekültválságig szinte egyáltalán nem vett tudomást az EU keleti térségéről, és még közvetlen környezetében is azt mondják, hogy ezzel nagyban hozzájárult az EU kelet-nyugati megosztottságához. Azonban az idén nyár óta "szabályosan körüludvarolja azokat a kormányokat, amelyek a lengyellel és a magyarral ellentétben még nem helyezkedtek szembe nyíltan Brüsszellel".



A csehországi választások győztese, az euró bevezetése és a kötelező menekültbefogadási kvóta ellen állást foglaló Andrej Babis nem kapott "kedves szavakat Brüsszelből", Orbán Viktor magyar kormányfő viszont "dörzsölte a tenyerét, +migránsmentes övezetnek+ nyilvánította Kelet-Közép-Európát", és tovább mélyítette a megosztottságot azzal a váddal, hogy Nyugatot egy "+spekuláns-birodalom+ irányítja, amely egy +népvándorlással+ a földrész meggyengítésére tör".



Babis és Orbán szigorúan bevándorlás-ellenes irányvonalát követi az ausztriai választások győztese, Sebastian Kurz is, akiről egyesek azt gondolják, hogy "ideális hídverő Kelet és Nyugat között", míg mások a visegrádi négyek (V4) csoport "informális tagjaként" tartják számon.



A V4 csoport gazdasági ereje növekedik, a négy ország együttvéve Németország második legfontosabb kereskedelmi partnere, a politikában pedig mindenekelőtt a menekültválságban jelent meg egységes erőként, és tagjait az az érzés is összeköti, hogy Brüsszel és a régi EU-tagok rosszul bánnak velük - fejtették ki a FAZ szerzői.

MTI